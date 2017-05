327 CONDIVISI Condividi Tweet

Poche ore dopo la chiusura della 21° stagione, I fatti vostri è finito nel caos più totale. L’edizione 2017 sarà ricordata per la lite in diretta in cui Magalli ha freddato Adriana Volpe. Un episodio che ha fatto nascere polemiche, recriminazioni e scuse a metà. Proprio il diverbio tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli è stato additato dalla showgirl come decisivo per il suo futuro.

Dopo otto anni, la conduttrice lascerà Piazza Italia. Un addio obbligato, perché la Rai ha deciso di non rinnovarle il contratto. “Si chiude un porta, non per nostro volere, ma si apre un portone”, ha scritto su Instagram in un filmato di saluto dagli studi di Via Teulada. “Grazie a tutte le persone per bene che abbiamo incontrato nel nostro cammino”.

Con lei c’era un altro volto storico del mezzogiorno di Rai 2: Marcello Cirillo. Anche lui fuori dalla prossima stagione dei Fatti vostri. Sul suo profilo Facebook ufficiale, il cantante ha scritto una lunga lettera aperta. Destinatario: Magalli. Tutto era nato proprio sui social. Sulla pagina della trasmissione, una fan di Marcello aveva scritto di non voler più seguire il programma. Magalli, attentissimo sui social, aveva risposto con acido sarcasmo. “Solo tre minuti di canzone”, il suo commento. Come a voler sottolineare il ruolo marginale di Cirillo.

I fatti vostri finisce nel caos

Marcello ha così affidato a Facebook una replica a dir poco piccata. “Prima di sparare… pensa!!”, ha esordito. L’accusa a Magalli è di aver perso “il senso della verità”. “Ho sempre trovato volgare e vigliacco parlare con una persona attraverso i social quando ce l’hai vicino”, ha scritto. “Ho fatto parte del cast della trasmissione in qualità di co-conduttore”, ha precisato. “Che poi sia stato depotenziato nel tempo non certo per colpa mia, è un altro discorso”. “Il piccolo attore è quell’uomo con la fissazione che il mondo debba gravitare intorno a lui, sempre”, ha aggiunto.

Il conduttore, fuor d’ironia, ha gettato acqua sul fuoco commentando il post del collega. “Caro Marcello, condivido la tua rabbia e la tua delusione, ma non prendertela con me”, ha precisato. Prima di augurare a Cirillo il meglio per il futuro, senza risparmiare una frecciatina alla collega Adriana. “Il mio affetto e la mia stima per Marcello non sono mai stati in discussione, e questo da più di vent’anni”, ha scritto. “Le decisioni che lo riguardano non dipendono da me e non le condivido, ma mi addolora profondamente questo aizzare i propri fan contro di me. […] Se pensi che far odiare me ti farà amare di più dalla gente vuol dire che non hai una visione chiara delle cose. Queste cose lasciale fare ad Adriana”.

Anche Magalli dice addio al programma?

Proprio durante l’ultima puntata, il saluto incerto ed enigmatico del conduttore è apparso a molti il preludio ad un vero e proprio addio. “Posso dirvi solo che a settembre la trasmissione ci sarà ancora. Non so altro. Voi bussate e qualcuno vi aprirà”, aveva detto dopo aver ringraziato lo staff, dalla redazione agli assistenti. Insomma, il futuro di I fatti vostri sembra essere segnato da un grosso punto interrogativo.