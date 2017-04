1 CONDIVISI Condividi Tweet

Torna stasera in tv e a grande richiesta del pubblico lo spettacolo più amato di Rai 1: I Migliori Anni 2017. Immancabile Carlo Conti che, con la sua energia, riesce ogni volta a coinvolgere gli spettatori in uno show fatto di racconti, musica ed emozioni del passato. Non può mancare, poi, una bella damigella ad accompagnarlo in questa avventura. Ecco, quindi, che al fianco del conduttore toscano ci sarà lei, la bellissima Anna Tatangelo. Ricordiamo che non è la prima volta per lei in questa trasmissione. Già nella passata edizione, Anna ha deliziato il pubblico in studio e a casa della sua compagnia.

Tra gli ospiti della prima puntata de I Migliori Anni 2017 c’è Brooke Shields

Sia Anna che Carlo vengono da periodi molto floridi per quanto riguarda l’ambito professionale. Conti è riuscito nell’impresa di portare Maria De Filippi su Rai 1 con la conduzione del Festival Di Sanremo; Anna torna dopo il successo della prima edizione in qualità di conduttrice. Lo show del presentatore toscano, poi, si presenta ricco di novità. Il punto di forza de I Migliori Anni sta tutto nelle emozioni che riesce a suscitare, ripercorrendo decenni importanti dello spettacolo italiano ed internazionale.

La nostalgia regna sovrana ma viene vissuta con allegria e leggerezza grazie alle performance dal vivo di canto e ballo e i giochi in studio. Tra questi ultimi c’è lo spazio Noi Che…, un momento di interattività grazie anche al ruolo dei social network. Sarà possibile, infatti, inviare da casa messaggi e ricordi con i quali riempire i carrelli dei decenni: bacheche dove verranno posti video, foto ed oggetti dei bei tempi andati. Non mancheranno, infine, ampi spazi dedicati alle chiacchiere con gli ospiti. Quelli della prima puntata di stasera saranno Brooke Shields, Fiorella Mannoia, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.