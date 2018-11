0 CONDIVISI Condividi Tweet

La fiction di casa Rai conferma la sua vocazione al racconto di storie vere e di impegno civile. Non è da meno I nostri figli, tv movie di Andrea Porporati liberamente ispirato alla vicenda di Marianna Manduca.

Parliamo della donna che è stata uccisa a Catania nel 2007 per mano dell’ex marito Saverio Nolfo che aveva denunciato ben 12 volte, e dei suoi tre figli, adottati dalla famiglia del cugino. Per ricostruire questo doloroso episodio di cronaca, Porporati si è affidato a due attori amatissimi dal pubblico: Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti.

I nostri figli fiction in arrivo su Rai 1

Girato quasi interamente a Senigallia, il film tv parte da quanto accaduto a Palagonia, piccolo paese della provincia di Catania. Rimasti orfani, i tre figli della donna vengono presi in affidamento da un lontano cugino della vittima, Roberto Falco, piccolo imprenditore edile, sposato con Anna e già genitori di due bambini.

Per Anna e Roberto inizia una nuova vita, con una gestione complessa della quotidianità e della convivenza dei nuovi arrivati con i propri figli.

I nostri figli Rai contro la violenza sulle donne

Prodotto da Rai Fiction con la 11 Marzo Film (la società che ha già realizzato tv movie molto apprezzati come Felicia Impastato e La classe degli asini), I nostri figli va in onda su Rai 1 giovedì 6 dicembre. È necessario ricordare la storia di Marianna Manduca, 32 anni, soprattutto in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

La sua morte è stata la cronaca di un delitto annunciato. L’ex marito aveva mostrato più volte alla moglie il coltello con cui la uccise. Il suo senso di vendetta era legato all’affidamento dei tre figli, allora bambini di 3, 5 e 6 anni. Soltanto nel 2016 due magistrati che ignorarono le 12 denunce per violenze della Manduca sono stati sottoposti a processo per la responsabilità civile e poi condannati dalla Corte d’Appello di Messina. Il programma di Rai 1 La vita in diretta dedicò molto spazio al caso di Marianna Manduca: il servizio è disponibile su RaiPlay.

Mai come in questo caso, Vanessa Incontrada e il resto del particolare cast sono stati chiamati ad una prova davvero difficile.