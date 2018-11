0 CONDIVISI Condividi Tweet

I nostri figli è la nuova fiction di Rai 1 con protagonisti Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti. I due attori interpretano Anna e Roberto, una coppia che vive da anni a Senigallia, sposati e con figli. La loro vicenda è liberamente ispirata a quella di Carmelo Calì. Si tratta dell’imprenditore edile cugino di Marianna Manduca, la 32enne siciliana che nel 2007 è stata uccisa dall’ex marito Saverio Nolfo, tossicodipendente.

Il tv movie diretto da Andrea Porporati ricostruisce la battaglia civile che Carmelo e sua moglie hanno portato avanti in seguito all’uxoricidio.

I nostri figli Vanessa Incontrada contro l’uxoricidio

Il Tribunale di Caltagirone aveva affidato i tre figli di Marianna, allora bambini di 3, 5 e 6 anni, a Calì. L’uomo aveva incaricato un legale di chiedere al ministro della Giustizia un’ispezione negli uffici giudiziari di Caltagirone.

Manduca aveva infatti denunciato per ben 12 volte Nolfo, ma quelle denunce erano rimaste senza conseguenze. Saverio, dopo numerose botte e minacce, finì per uccidere Marianna con sei coltellate al petto, ferendo anche il padre della donna intervenuto per difenderla.

Il tribunale di Messina ha poi condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri a risarcire i tre figli di Marianna Manduca. Secondo i giudici, ci fu dolo e colpa grave nell’inerzia dei magistrati che, dopo i primi segnali di violenza da parte dell’ex marito, non trovarono il modo di fermarlo.

Vanessa Incontrada fiction a Senigallia in arrivo

I nostri figli racconta il punto di vista di Anna e Roberto. I coniugi Falco, oltre a misurarsi con tre ragazzini che non conoscono ancora la verità sulla morte della loro mamma e su quel padre assassino, sono costretti pure ad affrontare molte difficoltà economiche.

Per la coppia non è facile andare avanti: nonostante Roberto abbia un’impresa edile, il settore è in crisi e garantire tutto il necessario a cinque ragazzi (i due hanno altri due figli naturali) non è semplice.

Come ha spesso ricordato la Incontrada, la legge non tutela le donne. Per questo motivo, anche una fiction con un cast particolare assume un valore necessario. Specie se a dirigerla c’è Andrea Porporati, che ha già diretto l’attrice in altre fiction di successo come Il Capitano Maria e La classe degli asini.