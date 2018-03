77 CONDIVISI Condividi Tweet

Il buon Fabio vuole tornare a Striscia e lancia un appello ad Antonio Ricci, papà del tg satirico di Canale 5. Fabio De Nunzio si proclama innocente e chiede una seconda possibilità dopo lo scandalo che ha travolto Fabio e Mingo. Nella puntata di Striscia la Notizia del 5 maggio 2015, la redazione del programma aveva infatti scoperto e denunciato la falsità di due servizi della coppia, su una maga sudamericana e su un falso avvocato, casi definiti “messinscena”.

I due inviati avevano subito replicato di aver sempre operato come “attori nell’ambito dei servizi, prodotti esclusivamente nel rispetto delle precise indicazioni ricevute, assecondando, sempre, gli autori del programma nella scelta e nelle modalità di esecuzione dei servizi stessi”. Dopo mesi di accuse reciproche, Fabio aveva preso le distanze dal collega dicendosi “ingannato da Mingo”. Nel periodo dicembre 2012-dicembre 2013, i due avrebbero realizzato dieci servizi “risultati artefatti, simulando fatti, personaggi, circostanze e condizioni, frutto della fantasia degli indagati”, secondo il pm Isabella Ginefra.

Fabio e Mingo oggi, destini diversi

Proprio lo scorso novembre era arrivata la notizia che molti si aspettavano: Mingo di Striscia la Notizia a processo per i falsi servizi con la moglie Corinna Martino. I reati contestati sono quelli di truffa, simulazione di reato, falso, calunnia e diffamazione. Fabio però non ci sta. “Ricci aiutami, voglio tornare in tv”: questo l’appello che ha lanciato dalle pagine del settimanale Nuova Tv. “Sono stato per 18 anni a Striscia e trovarsi fuori non è bello”. De Nunzio ora è disoccupato e ha chiesto di poter tornare a lavorare o in alternativa, di partecipare come concorrente a reality quali Grande Fratello e l’Isola dei Famosi. Fabio ha ottenuto un discreto successo di pubblico con la collana di libri Sotto il segno della bilancia, nei quali ha raccontato con leggerezza e ironia la difficile condizione degli obesi.