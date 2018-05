643 CONDIVISI Condividi Tweet

Il Capitano Maria è stato un clamoroso successo di pubblico. La prima puntata della fiction Palomar di Rai 1 con Vanessa Incontrada è stata un esordio col botto. Spazzata via la concorrenza in termini di Auditel: la serie diretta da Andrea Porporati ha debuttato totalizzando 7 milioni di spettatori pari al 28.5% di share. Ecco spiegato il motivo per il quale Mediaset ha deciso di spostare il Grande Fratello dal lunedì al martedì. Le anticipazioni della seconda puntata, in onda lunedì 14 maggio 2018, promettono altri ascolti record.

Il Capitano Maria: seconda puntata 14 maggio 2018

Maria indaga sull’attentato che ha messo in pericolo i suoi stessi figli, Luce (Beatrice Grannò) e Ricky (Martino Lauretta). Tutti gli indizi fanno pensare che l’autore sia il vecchio boss Vito Patriarca (Adriano Chiaramida). Ma il capitano comprende che, invece, la verità è molto più complessa. Chi è veramente Annagreca Zara (Camilla Diana), la misteriosa ragazza che è stata determinante per salvare la scuola? Il tenente Enrico Labriola (Andrea Bosca) sospetta che la ragazza sia un’hacker che opera nel deep web, e indaga in segreto su di lei, ma riesce a dialogare solo con il suo avatar, un’immagine di fuoco che non rivela nulla di quello che Annagreca sa.

Il Capitano Maria: ambientazione pugliese per Vanessa Incontrada

Il vecchio Patriarca, intanto, muore durante un intervento chirurgico al quale partecipa il figlio del boss, Tancredi (Francesco Colella), un chirurgo che odia il padre e ha cercato di allontanarsi dall’eredità mafiosa della famiglia, ma che ora è costretto a tornare a prendervi parte. Nel frattempo Maria, spinta dallo zio Vittorio (Gino Nardella), incontra Santina (Lucia Sardo), una veggente, che conosce molti segreti della città. Santina le rivela con ambigue parole che dietro a quanto sta accadendo dal suo ritorno, c’è un segreto che riguarda proprio la morte del marito.