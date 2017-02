727 CONDIVISI Condividi Tweet

Lunedì 27 febbraio il pubblico da casa si è goduto un bellissimo ritorno, quello di Luca Zingaretti in versione più siciliana che mai: dopo Un Covo di Vipere, che ha letteralmente stracciato la concorrenza totalizzando 10.674.000 spettatori (pari al 40.8% di share!) arriva qualche anticipazione sul Commissario Montalbano, in particolare sulla prossima puntata che andrà in onda l’8 marzo 2017.

Le prime anticipazioni sul Commissario Montalbano

L’episodio, che ancora una volta interamente esplora l’universo narrativo di Andrea Camilleri, s’intitolerà Questione di prassi e partirà dal ritrovamento di un cadavere nell’androne di un palazzo: si tratta di una bella ragazza con addosso solo un accappatoio zeppo di sangue. Come mai il corpo si trova proprio in quel posto di Via Pintacuda? È stata lei a trascinarsi lì nei suoi ultimi attimi di vita?

Anticipazioni sul Commissario Montalbano: tra i primi sospetti del protagonista c’è quello che la donna possa essere una prostituta proveniente dall’Est Europa, e pensa immediatamente ai Cuffaro, che gestiscono il mercato della prostituzione a Vigata, sperando che decidano di isolare i responsabili di un crimine così efferato. A quel punto, però, lui stesso finisce nel mirino del clan e subisce un attentato.

Questione di prassi andrà in onda l’8 marzo

Le sue indagini pian piano lo avvicinano ad un complice dell’omicida, che con la sua telecamera ha ripreso il festino che ha preceduto la morte della ragazza: tutti i notabili della zona erano presenti, opportunamente mascherati. Inoltre, Montalbano fa la conoscenza di Leonardo Attard, un giudice in pensione che sta facendo i conti con il suo passato e che lascia il protagonista pieno di sinistri dubbi e interrogativi…