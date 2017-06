0 CONDIVISI Condividi Tweet

Un posto al sole è la sua casa ma ogni tanto Ilenia Lazzarin sgattaiola via per dedicarsi a nuove avventure televisive. Il contadino cerca moglie 2017, infatti, sarà condotto dalla bella attrice di Busto Arstizio. Nella soap opera di Rai 3, la Lazzarin presta il volto alla dolce Viola. Occhi da cerbiatta e sorriso irresistibile, siamo sicuri che Ilenia stregherà il pubblico da casa ancora una volta.

Il contadino cerca moglie 2017 va in onda su Canale 8

Alla conduzione di un dating show, ecco dove rivedremo Ilenia Lazzarin di Un posto al sole. Il programma è prodotto da Fremantle Media Italia per Fox Networks Group Italy. Per la prima volta, comunque, sarà trasmesso in chiaro su Canale 8 del digitale terrestre. Si tratta della terza edizione di un programma che ha già avuto una buona dose di successo nel primo e nel secondo lancio. La prima edizione fu condotta da Simona Ventura nel 2015 mentre la Lazzarin è capitana dello show già dall’anno scorso.

Il dating game ha qualcosa di insolito: cerca di far innamorare persone provenienti da luoghi distanti anni luce. Sì, perché il gioco consiste nel far incontrare contadini di campagna e giovani single di città. I primi aprono le porte delle loro case alle seconde e da lì comincia una convivenza che non è detto sia pacifica. Molto spesso, anzi, le differenze caratteriali e di routine vengono fuori per dar vita a confronti che sono all’ordine del giorno.

Ilenia Lazzarin confidenze degli ospiti del reality

Durante le passate edizioni, ci sono state coppie che si son formate e che ad oggi continuano a stare insieme. Il compito della Lazzarin, comunque, non è solo quello di condurre il programma ma di essere un vero e proprio cupido confidente dei concorrenti. Cosa ne verrà fuori lo scopriremo solo il 21 giugno alle ore 21.15 su Canale 8. Quando, insomma, comincerà il reality.