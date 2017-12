73 CONDIVISI Condividi Tweet

Il mago Silvan torna in tv da Fazio e conquista subito Google. Ospite della puntata di Che fuori tempo che fa andata in onda lunedì 18 dicembre 2017, il “mago gentile”, all’anagrafe Aldo Salvoldello, è diventato in poche ore il termine più cercato sul motore di ricerca.

Sempre elegante e garbato, l’illusionista veneziano è un pezzo di storia della televisione italiana. Con i suoi giochi di prestigio, ha strabiliato tre generazioni di adulti e bambini. Fabio Fazio gli ha voluto rendere omaggio in occasione di un premio prestigioso ricevuto dal mago lo scorso 15 settembre.

Silvan ha vinto il David Devant Award, riconoscimento assegnato dal più esclusivo e autorevole club di magia, The Magic Circle di Londra. La motivazione è aver contribuito “all’avanzamento e alla valorizzazione dell’arte magica nel mondo”. “L’inaspettato premio del Magic Circle, fondato a Londra nel 1905 dal presidente David Devant, conta 2000 prestigiatori ed è famoso per la sua preziosa cultura storica”, ha raccontato. “Assegnato nei due anni precedenti agli americani David Copperfield e Lance Burton, mi onora perché nei suoi 100 anni di storia viene conferito per la prima volta ad un italiano”.

Il mago Silvan torna in tv da Fazio (e conquista Google)

La sua presenza in studio, insieme a Gabriele Salvatores, Giovanni Rana, Luigi Contu, Daniele Bossari e Filippa Lagerback, ha contribuito a risollevare gli ascolti di Che fuori tempo che fa. Il programma di Rai 1 ha convinto 2.031.000 spettatori con il 17.6% di share, battendo X-Style su Canale 5.

Ci sarà un motivo se in Rai al mago chiedono da anni di tornare con uno show tutto suo. Lui ha sempre detto di no perché i budget a disposizione sono magri. Ha preferito concentrarsi sui teatri, come nello spettacolo La grande Magia in occasione del Trofeo Arsenio. D’altronde quando c’è lui in video, gli ascolti s’impennano. Com’è accaduto anche stavolta, tra aneddoti, giochi e il compito di chiudere magicamente la puntata. Silvan è sempre amato, oggi come ieri. La puntata del 18 dicembre di Che fuori tempo che fa è disponibile sul sito di RaiPlay.