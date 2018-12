20 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre il pubblico italiano si preoccupa che Don Matteo 12 sia definitivamente l’ultima stagione, esce Il mio nome è Thomas in dvd: ad annunciarlo lo stesso attore e regista, che mercoledì 5 dicembre sarà alla Feltrinelli di Roma per incontrare il pubblico.

L’appuntamento è alle ore 18.00 al punto Feltrinelli di Via Appia Nuova 427, l’occasione è quella del lancio della versione home video del lungometraggio di Mario Girotti, un road-movie dai toni western ambientato tra l’Italia e la Spagna che nel sottotitolo recita “Me ne vado per un po’…

Secondo le stesse parole di Terence Hill, in vista dell’uscita de Il Mio Nome è Thomas in dvd, questo film “vuole essere contemporaneo ma allo stesso tempo evocare una sensazione epica”. Anche i più nostalgici dei mitici film in coppia con Bud Spencer non rimarranno delusi: pare che il protagonista oltre ad attraversare il deserto dovrà farsi strada anche tra impreviste e rocambolesche risse – citazione doverosa al passato cinematografico di Terence Hill.

Al centro della vicenda il viaggio verso l’epica ed evocativa Almeria, in Spagna, una sorta di percorso spirituale del personaggio interpretato da Girotti in sella alla sua Harley Davison. Nel cast anche Veronica Bitto, che interpreterà Lucia, una giovane in fuga da un complesso intrigo di denaro e da un gruppo di malviventi che le da’ la caccia. Il resto del cast prevede: Andy Luotto, Guia Jelo. La sceneggiatura è firmata da Mario Girotti in persona insieme a Luisa Tonon, mentre la scenografia è di Francesco Bronzi, i costumi di Marina Roberti, la fotografia di Roberta Allegrini e , l’aiuto regia di Paolo Giacomo Marino.

Nel dvd sarà possibile trovare anche un contenuto speciale: un’intervista alla star di Don Matteo (leggi qua tutte le guest star che hanno preso parte alla fiction) intitolata “L’entusiasmo della nostalgia”.