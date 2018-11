0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dieci aspiranti chef sono chiamati a dimostrare tutto il loro talento in cucina preparando piatti degni di un cuoco stellato e gestendo un vero e proprio bistrot. È questo il format de Il ristorante degli chef e buona parte del suo successo dipenderà dai suoi giudici.

In onda dal 20 novembre per sei puntate, il programma ha messo insieme tre grandi nomi della cucina italiana: Andrea Berton, Isabella Potì e Philippe Léveillé. Scopriamo insieme chi sono.

Il ristorante degli chef giudici del programma

Philippe Léveillé è il volto più noto de Il ristorante degli chef. Già ospitato da Simone Rugiati e giudice di Chopped Italia, Léveillé è un maestro di eleganza e savoir faire. Francese di Nantes, classe 1963, è il titolare del ristorante Miramonti l’altro, due stelle Michelin confermate dal 2001.

Dal 1987 in Italia, grazie alle sue origini bretoni è riuscito a coniugare al meglio le tecniche della cucina francese con i piatti della tradizione italiana. Nel 2012 ha aperto ad Hong Kong il ristorante L’altro che, dopo soli quattro mesi dall’apertura, ha guadagnato una stella Michelin. Il suo nome è una garanzia.

Il ristorante degli chef Rai 2 sfida MasterChef

Per questa sperimentazione di Rai 2 in prime time, gli autori hanno poi puntato su Isabella Potì. Giovanissima pasticcera leccese (ha appena 23 anni), è considerata uno dei grandi talenti della cucina. Forbes l’ha inserita nel 2017 nella lista dei 30 personaggi “under 30” da tenere d’occhio per i prossimi anni.

Infine c’è lui, Andrea Berton. Friulano classe 1970, allievo di Gualtiero Marchesi, ha lavorato tra Londra, Firenze (presso l’Enoteca Pinchiorri, a fianco di Carlo Cracco) e Montecarlo prima di guadagnare la sua prima stella Michelin alla Taverna di Colloredo di Monte Albano. Poi è passato al Ristorante Trussardi alla Scala fino all’apertura del Ristorante Berton a Milano, la sua creatura. Berton è un pioniere delle nuove tendenze culinarie. Servirà a conquistare il pubblico generalista?