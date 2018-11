0 CONDIVISI Condividi Tweet

La cucina-mania è ormai esplosa da anni in tv e ora “colpisce” anche la Rai: Il ristorante degli chef è il nuovo programma tra fornelli e padelle di Rai 2, al via dal 20 novembre per sei puntate. Si tratta di un talent culinario prodotto dalla Nonpanic, la società del gruppo Banijay che ha già lanciato Chef Rubio e il suo Camionisti in Trattoria.

In onda il martedì in prima serata, questo talent promette forti emozioni, tante sfide e un solo vincitore. Protagonisti un gruppo di aspiranti cuochi che arrivano da tutta Italia.

Il ristorante degli chef programma al via il 20 novembre

La missione della trasmissione, una novità nel palinsesto di Rai 2, è trasformare appassionati chef amatoriali in professionisti. In ogni puntata i concorrenti si sfideranno a suon di ricette per soddisfare il palato di esigenti avventori.

Il set è infatti un vero e proprio ristorante, che gli sfidanti dovranno gestire come fosse il loro. Dopo la scrematura avvenuta nelle scorse settimane, alla serata di partenza accederanno in 80. Nel corso della prima puntata ci saranno delle prove da superare, tra cui il “cavallo di battaglia”, ovvero la realizzazione di un piatto espresso e la rivisitazione di una ricetta della tradizione.

Il ristorante degli chef: Rai 2 si butta in cucina

Man mano che si va avanti, i concorrenti saranno eliminati. Ne rimarranno solo dieci a giocarsi il titolo. A quel punto gli aspiranti chef saranno chiamati non solo a cucinare (anche per personaggi famosi del mondo dello spettacolo come Sandra Milo, Fabio Troiano, Rossella Brescia e il cast di Un posto al sole).

Gli sfidanti dovranno dimostrare di sapere gestire un ristorante, dalla qualità delle materie prime alla cura del locale passando per pulizia, accoglienza e personale. Il piatto forte saranno ovviamente i giudici: Andrea Berton, Isabella Potì e Philippe Léveillé. Sapranno conquistare il cuore del pubblico come i loro colleghi di MasterChef?