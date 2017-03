1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo tre stagioni e uno stop durato sei anni, Il senso della vita torna in tv. Come rivelato da TvBlog, lo show di Paolo Bonolis andrà in onda nell’autunno 2017 su Canale 5. È ancora incerta la collocazione in palinsesto tra prima e seconda serata, tuttavia il presentatore – fresco di rinnovo del contratto con Mediaset – è intenzionato a conquistare il prime time dopo il recente Music e con la nuova edizione del suo cavallo di battaglia, Ciao Darwin.

Trasmesso dal 2005 al 2008 e poi riproposto nel 2011, Il senso della vita ha sfruttato il format delle foto-interviste per mettere a nudo gli aspetti più intimi e nascosti di personaggi del mondo dello spettacolo, della politica e della cultura come Maria De Filippi, Silvio Berlusconi, Woody Allen, Renato Zero e Will Smith. Tutti chiamati a rispondere alla domanda finale: qual è il senso della vita?

Il senso della vita torna in tv: show del cuore per Bonolis

Il ritorno dello show in prima serata nel 2011 fu un clamoroso tonfo per Bonolis: il programma venne superato non solo dai “campioni” della stagione (su tutti Montalbano e Il Grande Fratello), ma anche da programmi delle reti generaliste “minori” come Chi l’ha visto? e Le Iene. Eppure, Il senso della vita è sempre stato il progetto del cuore per il conduttore romano. “Rimane uno dei miei preferiti, sto lavorando per rifarlo”, aveva dichiarato un anno fa. Un desiderio che ora sembra proprio essersi realizzato.