La notizia sembra essere vera e fa male proprio come la prima volta: Ilary Blasi abbandona Le Iene? Già successe qualche anno fa che la conduttrice andasse via per seguire nuove strade ed oggi pare stia per fare lo stesso. Il mondo della tv, comunque, non si ferma mai e si profilano all’orizzonte i primi nomi che potrebbero sostituirla.

Ilary Blasi abbandona Le Iene? Al suo posto Miriam Leone o Diletta Leotta

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Ilary Blasi lascia Le Iene, ma ci sarebbero già delle candidate che vorrebbero prendere il suo posto. Ecco quanto affermato dalla testata diretta da Alfonso Signorini: “Al momento è tutto in divenire, sarà un settembre molto caldo. I rumors dell’ultima ora parlano di Diletta Leotta come volto nuovo del programma, o del ritorno di Miriam Leone, che è già stata una Iena”.

In effetti, la giovane conduttrice sportiva ha rilasciato un’intervista di recente dove parlava proprio del desiderio di condurre lo show Mediaset: “Se dovessi pensare ad un programma che mi piace, penso a Le Iene“. Miriam Leone, invece, è già stata una Iena e il suo ritorno sarebbe più che gradito al grande pubblico.

I progetti futuri di Ilary Blasi: pronta per il GF Vip

Non c’è da temere per il futuro lavorativo della Blasi: la conduttrice sarà ancora una volta la padrona di casa del Grande Fratello Vip e sta impiegando tutte le sue energie nel preparare il programma. È quasi tutto pronto e anche i primi nomi dei concorrenti si fanno largo nel mare delle ipotesi: Francesco Monte, Enrico Silvestrin, Karina Cascella, Lory Del Santo, Diego Armando Maradona Jr e Le Donatella alias Giulia e Silvia Provvedi. Quest’ultima ha appena concluso la sua relazione con Fabrizio Corona in toni tutt’altro che pacifici.