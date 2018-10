0 CONDIVISI Condividi Tweet

Per chi avesse seguito la prima puntata de Le Iene, oltre ad una sonora frecciatina a Striscia La Notizia, c’è stato anche un bel video di Ilary Blasi ad Alessia Marcuzzi, che quest’anno la sostituisce al comando del programma Mediaset. Nessuna polemica o allontanamento forzato: la presentatrice ha detto a chiare lettere che il suo impegno con il GF Vip è già sufficiente per lei. E che è arrivato il tempo di lasciare il timone alla sua collega.

Il video-saluto di Ilary Blasi ad Alessia Marcuzzi per augurarle buona fortuna durante questa nuova edizione

Nella puntata del 3 ottobre c’è stato il congedo ufficiale della moglie di Totti a tutta la redazione e, attraverso un allegro e scherzoso video, anche un saluto di incoraggiamento alla nuova presentatrice. “Non devo dire o consigliare nulla ad Alessia, già sa cosa fare“, ha detto Ilary Blasi ad Alessia Marcuzzi mentre ricordava i suoi momenti in trasmissione. “Per me è come una seconda famiglia“, ha poi infatti aggiunto.

Blasi è arrivata a Le Iene dal 2004, quando – in occasione della festa della donna – si è trovata a condurre una puntata speciale del programma con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, Elisabetta Canalis e Kasia Smutniak. Dal 2007 è diventata presenza fissa della trasmissione, prima con Luca e Paolo, poi con Fabio De Luigi, Enrico Brignano e Luca Argentero, Teo Mammucari e il Trio Medusa. L’unica pausa era arrivata nel 2015 in vista della futura maternità. La seconda figlia Isabel, infatti, è nata il 10 marzo 2016.

Adesso però il passo indietro è definitivo (o quasi). Al suo posto è tornata un’altra faccia storica del programma, la Marcuzzi (che ha anche svelato qualche anticipazione sull’Isola Dei Famosi 2019). Ecco come ha commentato il suo ritorno a Le Iene: “Quando me l’hanno proposto mesi fa sono rimasta di stucco. Comunque sia volevo salutare calorosamente Ilary”.