Ilary Blasi lascia Le Iene? L’indiscrezione è stata riportata da Dagospia, che vorrebbe la conduttrice lontana dal programma di Italia 1. Lo show di Davide Parenti tornerà in onda con la nuova edizione tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, ma con una rinnovata coppia di conduttori. Oltre a Blasi, infatti, anche Teo Mammucari potrebbe dire addio alla trasmissione. Se la moglie di Francesco Totti sarebbe intenzionata a concentrarsi sulla terza edizione del Grande Fratello Vip, Mammucari vorrebbe ritagliarsi soltanto lo spazio di giurato a Tú sí que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Iva Zanicchi.

Ilary Blasi lascia Le Iene?

Blasi è a Le Iene dal 2004, quando in occasione della festa della donna, ha condotto una puntata speciale del programma con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, Elisabetta Canalis e Kasia Smutniak. Dal 2007 è diventata presenza fissa della trasmissione, prima con Luca e Paolo, poi con Fabio De Luigi, Enrico Brignano e Luca Argentero, Teo Mammucari e il Trio Medusa. L’unica pausa era arrivata nel 2015 in vista della futura maternità. La seconda figlia Isabel, infatti, è nata il 10 marzo 2016. Per quanto riguarda la conduzione de Le Iene 2018-2019, tuttavia, circola già il nome della sua possibile sostituta.

Le Iene, conduttori in bilico: ecco chi arriva

Potrebbe essere Melissa Satta a prendere il posto di Ilary Blasi. La showgirl, rientrata in Italia a seguito del marito Kevin Prince Boateng (il calciatore è tornato in Serie A indossando la maglia del Sassuolo), ha già ufficializzato il suo addio a Tiki Taka, dicendo di essere pronta per nuove sfide. “Dopo 5 meravigliosi anni è giunta l’ora di cambiare. Sono pronta a crescere ed affrontare nuove sfide!”, ha scritto su Instagram. Chissà che tra queste ci siano anche Le Iene. Confermata, invece, Nadia Toffa, che in un messaggio affidato ai suoi profili social ha assicurato i suoi fan: il tumore al cervello è quasi debellato del tutto.