0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ilary Blasi lascia Le Iene? Il destino della presentatrice nei palinsesti Mediaset 2018/2019 sembra essere incerto, quando si parla del celebre programma di inchieste. A svelare qualche retroscena è proprio lei, intervistata da Chi.

Ilary Blasi lascia Le Iene: la confessione della presentatrice

Quello che si legge in esclusiva sul settimanale di Alfonso Signorini è un commento della moglie di Totti che spiega che il suo attuale ruolo di conduttrice de Le Iene è “tutto in divenire”. A rafforzare la tesi che in rete si starebbero ridiscutendo le sue sorti è Alberto Dandolo, che comincia ad insinuare che ci sia un altro nome dietro l’angolo.

Chi vedremo al comando dello studio Mediaset se Ilary Blasi lascia Le Iene? La risposta potrà piacere a qualche fan di questa giovane attrice: “Miriam Leone, 33 anni, è in un momento professionale molto felice. L’attrice siciliana è infatti richiesta sia dal piccolo, sia dal grande schermo. Gira anche voce che l’ex Miss Italia sogni di salire sul palco dell’Ariston e di affiancare Claudio Baglioni alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo.”

Esordisce così il reporter di Dagospia. La 33enne catanese in questi ultimi due anni è passa con estrema disinvoltura dalla televisione (la ricordiamo come Veronica Castello nelle serie 1993 e 1994, ma anche l’ispettore Valeria Ferro in Non uccidere) al cinema. Sul grande schermo, invece, ha conquistato Pif, che l’ha voluta nella sua opera seconda In guerra per amore.

L’indiscrezione sulla nuova presentatrice de Le Iene (che in realtà ritornerebbe al suo ruolo di due anni fa)

Il suo prossimo destino sembrerebbe riportarla di nuovo sul piccolo schermo in un ruolo che ha già affrontato nel 2016: quello di presentatrice de Le Iene: “Si mormora che stia trattando con Mediaset per un rientro in grande stile a Le Iene. Sostituirà Ilary Blasi? Ah, saperlo…” Che ne pensate di questo possibile cambio di guardia?