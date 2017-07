1 CONDIVISI Condividi Tweet

Ilenia Lazzarin lascia Un posto al sole? È questa l’indiscrezione filtrata da uno scambio di messaggi tra l’attrice e alcuni fan su Twitter. L’interprete di Viola nella storica soap di Rai 3 sin dal lontano 2001, è stata incalzata dai suoi followers dopo i recenti accadimenti relativi al suo personaggio.

Viola, infatti, rassicurata sulle condizioni di salute del bimbo che ha in grembo, seguirà suo marito Eugenio (Paolo Romano) a Torino. Il magistrato ha accettato il trasferimento nel capoluogo piemontese, lontano da Napoli. Difficile quindi capire se lo spostamento di location significherà un addio o soltanto un arrivederci.

I recenti impegni di Lazzarin sono distanti da casa Rai. Attualmente sta completando le registrazioni di Il contadino cerca moglie 2017. Per il secondo anno consecutivo è la conduttrice del docu-reality show Fox, nel quale i partecipanti scelgono, a partire da cinque corteggiatrici iniziali, le tre con cui iniziare a vivere in fattoria.

L’attrice è abituata a viaggiare molto tra Roma, Napoli e Stati Uniti per le varie produzioni teatrali e televisive. Oltre al suo ruolo in Un posto al sole, è molto attiva per il sociale e ha partecipato a diverse missioni umanitarie, tra cui una nel 2007 per il recupero di Haiti con UNICEF e ONU.

Ilenia Lazzarin lascia Un posto al sole? Le sue parole

Classe 1982, Ilenia coltiva da anni la passione per l’antropologia, la psicologia, la filosofia e la pedagogia, che l’hanno portata a laurearsi in Scienze dell’Educazione. Oltre allo studio, è una grande appassionata di sport come lo snowboard, i go-kart e il bungee jumping.

Interpellata dai fan sui social, Lazzarin ha rimarcato il suo grande legame con la soap di Rai 3. “Dipendesse da me, io firmerei per farlo a vita!”, ha scritto. Eppure, la produzione le ha imposto il silenzio rispetto a quanto accadrà in futuro nello show. Ecco i post che ha scritto sul suo profilo Twitter ufficiale.

Non posso fare anticipazioni…. non posso dire niente sul futuro!!!! https://t.co/xXLphwKslb — Ilenia Lazzarin (@IleniaLazzarin) 1 luglio 2017

Dipendesse da me, io firmerei per farlo a VITAAAA!!! ❤️ ma non dipende da me…e non posso anticipare nulla. #sorry https://t.co/kouZco31Pv — Ilenia Lazzarin (@IleniaLazzarin) 2 luglio 2017