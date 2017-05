21 CONDIVISI Condividi Tweet

L’avevamo lasciata che faceva causa a Google per un video da tutti attribuito a lei ma che in realtà non mostra la verità, ed ora la ritroviamo, suo malgrado, ‘travolta da un insolito destino’, come il film dei Neri Parenti in cui ha recitato nel ’79: l’attrice che all’anagrafe risponde al nome di Ilona Staller è stata condannata ad un anno di carcere.

Ecco perché Ilona Staller è stata condannata ad un anno di carcere

A riportare la notizia è La Repubblica, che ha raccontato l’esito di una vicenda giudiziaria risalente al 2011, anno in cui la star dei film a luci rosse si è presentata presso la struttura di pronto soccorso dell’ospedale Villa San Pietro di Roma dopo essersi ferita una mano: all’epoca, la causa che lei stessa ha attribuito all’incidente è stata il morso di un cane.

Tuttavia, nonostante i medici gliel’avessero consigliato, non si è sottoposta all’antitetanica; il passo successivo per la Staller è stato poi chiedere un risarcimento danni alla propria assicurazione presentando un certificato medico che stabiliva almeno tre mesi di riposo dal lavoro.

L’accusa all’ex star dei film a luci rosse e al suo ‘complice’

Il motivo per cui Ilona Staller è stata condannata, però, è venuto in seguito ad alcune verifiche effettuate dalla sua società di assicurazioni, che ha fatto venir fuori un’amara scoperta per l’attrice: il ‘mandante’ del certificato era un Giancarlo Strani (che oggi è stato condannato oggi a sei mesi), non iscritto all’Ordine dei medici e perciò reo di aver esercitato la sua professione illegalmente.

L’accusa per la condanna dell’ex star di film per adulti è tentata truffa.