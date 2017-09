0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ammettiamolo: non era facile proporre al pubblico un’interpretazione convincente di una delle personalità del mondo dello spettacolo italiano più amate di sempre, eppure con la pellicola ‘In Arte Nino’ è successo il miracolo. Merito di uno straordinario Elio Germano, che in meno di due ore ha fatto rivivere agli spettatori una commovente nostalgia di una TV che non c’è più…

In arta Nino: se Elio Germano diventa Nino Manfredi

Nonostante la ‘concorrenza’ del GF Vip, lunedì 25 settembre il web è stato infatti letteralmente invaso di commenti e apprezzamenti del film sul grande ‘Saturnino’, girato da Luca Manfredi: “Complimenti alla produzione – scrivono entusiasti sui social – complimenti al regista Luca; Elio Germano bravissimo interprete, abbiamo rivissuto la vita di Nino in maniera grandiosa. Il grande Elio Germano potrebbe interpretare il grande Eduardo, é identico a lui. Grazie a tutti.”

Un altro elemento – che per molti è stata un’autentica sorpresa – è stata la storia, intensa e complessa, dell’attore e cantante italiano: il film ‘In arte Nino’ ha avuto la delicatezza e l’accortezza di dedicarsi proprio a quei periodi più incerti, risalenti agli anni della formazione e degli esordi di Manfredi.

La nota speciale per l’interpretazione di Elio Germano

Dal Molise, vista la grande accoglienza della pellicola, hanno subito voluto mostrare solidarietà a Elio Germano, originario proprio di questa regione. Ecco la nota dell’Associazione Sociale e Culturale “Giuseppe Tedeschi” Onlus di Campobasso:

“È motivo di grande soddisfazione per tutta la comunità molisana di Roma, l’interpretazione dell’artista di Duronia, Elio Germano, nel ruolo di uno dei più bravi ed indimenticabili attori italiani, in un film scritto e diretto da Luca Manfredi, che ha curato nei minimi dettagli la ricostruzione del percorso umano e professionale del padre.

Come Associazione Sociale e Culturale che custodisce e valorizza i rapporti con le innumerevoli comunità, federazioni e/o singole personalità del Molise sparse per il Mondo, intendiamo condividere con Elio e con tutti gli oriundi della nostra Terra, un momento straordinario della sua carriera augurandogli ulteriori e meritate affermazioni artistiche ad ogni livello, sorprendendoci ancora come ha saputo fare vestendo i panni di Giacomo Leopardi, San Francesco d’Assisi, San Pio da Pietrelcina e di altre rilevantissime figure del nostro paese.”