In punta di piedi è il debutto televisivo di Alessandro D’Alatri, in onda lunedì 5 febbraio 2018 in prima serata su Rai 1. Il regista di Americano rosso, Senza pelle, Casomai e La febbre ha scelto una storia di speranza, ispirata a fatti reali, “ambientati in disagiati territori dove la malavita sembra sopraffare quotidianamente il vivere civile”.

La storia è quella di Angela (Giorgia Agata), una ragazzina di undici anni che vive a Secondigliano, dove il padre Vincenzo (Marco Palvetti, Conte in Gomorra) è il capoclan di una famiglia camorrista. Per questo motivo, la piccola è costretta a vivere da reclusa in casa. Il suo sogno, però, è diventare una ballerina.

Ribellandosi ad un destino già scritto, sua madre Nunzia (Cristiana Dell’Anna) decide di sfidare il pericolo e affidarla ad un’ex étoile (Bianca Guaccero), tornata in città dopo la morte del figlio a causa della droga. Grazie al suo grande talento e al sacrificio di sua mamma, Angela si costruisce una vita lontana dalla violenza della malavita.

In punta di piedi, quanto l’anticamorra è donna

Un film che esalta “il contrasto tra bellezza e orrore, tra amore e odio”, ha spiegato D’Alatri. Dell’Anna, napoletana classe 1985, ha conquistato il produttore Luca Barbareschi con il ruolo di Patrizia Santoro in Gomorra. È per questo che l’ha voluta in due progetti con la sua Casanova Multimedia: prima nel tv movie Rocco Chinnici (era Caterina, la figlia del magistrato interpretato da Sergio Castellitto), poi in questo progetto anticamorra tutto al femminile.

“Vorrei che questo film lo guardassero soprattutto gli uomini” ha spiegato l’attrice “per capire davvero tutte le battaglie, le lotte che noi donne facciamo”. “L’aspetto interessante è che Nunzia non rinuncia all’amore per il marito, non rinuncia alle scelte fatte. Ma decide di cambiare le sorti della sua bambina, comincia a vedere la vita con altri occhi. Credo che le donne, come insegna questa storia, abbiano una grande forza. Possono vincere il male, cambiare il destino delle persone e il mondo”.