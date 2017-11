205 CONDIVISI Condividi Tweet

Il suo ultimo singolo si chiama ‘Cinema’ perché, secondo lei, “La musica porta a vedere delle scene, la voce stessa è come se dirigesse una scena“: durante la sua intervista Che Tempo Che Fa, è venuto fuori un drammatico incidente di Gianna Nannini che, a sentirlo raccontare, sembra davvero la scena di un brutto film.

L’incidente di Gianna Nannini con cui la cantante ha perso sia le dita che…la voce

Vi siete mai chiesti da dove viene quel suo timbro di voce così insolito? A spiegarlo è lei stessa, che, seduta nel salotto televisiva di Fabio Fazio, decide di raccontare per filo e per segno un brutto episodio che, anni orsono, ha messo a rischio i suoi sogni e il suo talento:

“Lasciai nella macchina per i ricciarelli le falangi del medio e dell’anulare della mano sinistra – ha raccontato la rock star, facendo rabbrividire il pubblico in studio – Finirono nell’impasto dei dolci, ma nessuno li ha mangiati, li ritrovarono il giorno dopo, troppo tardi per riattaccarli. Cacciai un urlo terribile, la voce roca mi è venuta allora. Poi svenni.”

Bocciata al Conservatorio e l’inizio delle esercitazioni con le protesi di plastica: una storia di forza di volontà e tenacia

Come se non bastasse, questo incidente di Gianna Nannini rischiava di compromettere anche tutto quello che sarebbe stata la sua carriera nel mondo della musica da quel momento in poi: “Al conservatorio mi bocciarono: al pianoforte le scale venivano un po’ zoppicanti. Ridiedi l’esame con due piccole protesi di plastica e le unghie finte: lo passai. L’assicurazione versò due milioni. Mi ci pagai la fuga a Milano. Per anni non parlai coi miei genitori. Andavo alla Ricordi alle 7 del mattino, quando non c’era ancora nessuno, per esercitarmi al piano“.

Eppure, con grinta e tenacia, la cantante ce l’ha fatta, trasformando un suo punto debole (la voce roca) in un tratto caratteristico che la rende unica.