Brutta avventura per la star di Vacanze di Natale e il recentissimo La coppia dei campioni (2016): dai notiziari di Bordinghera (Imperia), viene fuori il pericoloso incidente di Massimo Boldi che ha costretto l’attore a recarsi immediatamente in caserma.

La dinamica dell’incidente di Massimo Boldi: ecco cos’è successo all’attore

Nel pomeriggio di venerdì 11 agosto, intorno alle 17.30, l’ex braccio destro di Christian De Sica era alla guida della sua Mercedes, in procinto di uscire dal parcheggio dei Giardini Esotici Pallanca per andare a prendere la statale Aurelia.

Incidente di Massimo Boldi: durante la manovra qualcosa è andato storto, e l’attore al volante si è letteramente schiantato contro uno scooter, facendo cadere rovinosamente a terra il ragazzo in sella al due ruote. Un primo controllo ha riscontrato solo alcune escoriazioni, ma per meglio chiarire la vicenda i due sono stati immediatamente portati alla più vicina caserma dei carabinieri del luogo.

‘Cipollino’ è stato portato in caserma per accertare la sua resposabilità nei fatti

Niente di grave, fortunatamente, per il giovane alla guida dello scooter, che è stato medicato al pronto soccorso e dimesso con una prognosi di cinque giorni; tuttavia, le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare, e l’attore dovrà chiarire la sua posizione. I carabinieri di Bordinghera sono, infatti, al lavoro sul caso per ricostruire i fatti: è stato Boldi a non prestare attenzione in uscita dal parcheggio? O forse non ha dato la dovuta precedenza? In alternativa, è possibile che fosse lo scooter a muoversi troppo velocemente per agire in sicurezza.

L’attore ha compiuto 72 anni il 23 luglio, e di recente ha pubblicato la sua autobiografia intitolata ‘Le mie tre vite’, edita da Piemme e scritta insieme alla figlia Marta, in cui l’attore racconta la sua vita e carriera a partire dalla infanzia, dai suoi primi momenti da barzellettiere in erba a scuola, poi l’adolescenza, la morte di suo padre, i cambiamenti della sua vita e delle sue nuove responsabilità da ‘capofamiglia, le rinunce e molto altro.