Brutto incidente per Paul Young in Italia: il cantante inglese non si è fermato a uno stop e si è schiantato contro un’altra auto. È accaduto a Paina, frazione di Giussano, in Brianza. La pop star è in vacanza da una settimana sul lago di Como insieme agli attori americani Kurt Russell e Goldie Hawn.

Young, 61 anni e sposato dal 1987 con l’ex modella Stacey Smith, ama l’Italia. “È stato uno dei primi posti che ho visitato quando ho iniziato a girare in tour e mi piace tornarci”, ha raccontato all’Express.

“Nel 1986 ho fatto amicizia con il proprietario di un hotel a Bellagio sul Lago di Como e da allora torniamo regolarmente: i bambini lo amano”, ha spiegato. Insomma, un’estate come tante per il cantante di hit anni ’80 come Love of the Common People e Everytime You Go Away.

Young si è messo alla guida di una Panda noleggiata all’aeroporto di Linate qualche giorno fa. Arrivato a Giussano, ha ignorato uno stop ed è finito contro una Citroen C1 guidata da un 78enne del posto, che a sua volta è finito contro l’utilitaria guidata da una donna.

Quando gli agenti della polizia locale hanno chiesto i documenti alle tre persone coinvolte nella carambola, Young ha sorpreso tutti. Fino a quel momento, infatti, nessuno aveva riconosciuto il cantante. Sono passati tanti anni dai suoi ultimi successi e recentemente il cantautore si è dedicato alle sonorità Tex-Mex con il progetto Los Pacaminos. Il pubblico inglese l’ha rivisto in tv nei cooking show Celebrity MasterChef e Hell’s Kitchen.

Per precauzione, Young e tutte le altre persone coinvolte sono state portate al pronto soccorso di Carate Brianza. Qui, dopo gli accertamenti di rito e la cura delle piccole escoriazioni riportate, il cantante ha firmato per essere dimesso. A chi l’ha soccorso chiedendogli la dinamica dell’incidente, ha risposto: “Colpa del navigatore”. O forse della guida a destra? Fortunatamente si è concluso tutto nel migliore dei modi. Non come accaduto nell’incidente di Kurt Russell sul set di The Hateful Eight.