Incidente sexy a Ok, il prezzo è giusto Australia, la versione identica oltreoceano di una delle trasmissioni più amate dal pubblico italiano condotto anche dalla mitica cantante e attrice Iva Zanicchi. La giovane conduttrice Danielle Atkin è stata protagonista, suo malgrado di un siparietto sexy in diretta tv, complice un vestitino decisamente scollato e portato senza reggiseno.

Come si vede dal video pubblicato da youtube da due fan del programma che hanno registrato la puntata per poi diffondere in rete la scena hot a rallenty, la giovane brunetta mentre saltella sorridente, perde parte del vestito dopo che una delle spalline le scivola verso il basso non riuscendo a contenere le curve prorompenti.

Incidente sexy a Ok, il prezzo è giusto: la conduttrice è fuori di seno…

L’incidente sexy a Ok, il prezzo è giusto sta facendo il giro del web, ed è stato ripreso da siti di tutto il mondo. In Australia il Quiz è molto popolare, proprio come lo fu in Italia, dove andò in onda sulle reti Mediaset a partire dal 21 dicembre 1983 fino al 13 aprile 2001. È stata una delle trasmissioni più longeve di Mediaset, tra le poche ad essere trasmesse su tutte le tre reti generaliste del gruppo