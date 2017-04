2.3k CONDIVISI Condividi Tweet

Previsto ufficialmente per il 5 giugno l’inizio delle riprese della fiction con Terence Hill e Nino Frassica: ma quali saranno le novità di Don Matteo 11 che stupiranno i fan quest’anno? Vi anticipiamo subito che dovrete dire addio ad un protagonista molto amato.

Tutte le novità di Don Matteo 11

Le telecamere si sono riaccese a Spoleto e i nuovi episodi sono pronti per essere girati: tira aria di grande rinnovamento in casa Rai, anche perché dopo unidici edizioni gli spettatori vogliono avere sempre più motivi per incollarsi alla TV.

E di novità in cantiere ce ne sono: partendo dalla prima, quella cattiva, è che Simone Montedoro non vestirà più i panni del Capitano Tommasi. Il motivo del suo abbandono ancora non è stato chiarito, l’attore si è limitato a dire che “Non è stata una scelta sua”.

Gli sceneggiatori provvederanno prossimamente ad ufficializzare il nome del prossimo Capitano dei Carabinieri, per il momento si sa solo che è un’attrice molto molto famosa…Per il momento sappiamo solo il nome di due new entry Maria Chiara Giannetta ( la controversa Asia di Che Dio Ci Aiuti 4) e Maurizio Lastrico (preso dalle fila dei comici di Zelig).

Iniziano le riprese dei nuovi episodi: cosa cambierà?

Queste le prime novità di Don Matteo 11, insieme alle prime voci sulla sceneggiatura che, per questa edizione, pare prenderà una direzione un po’ diversa rispetto a quanto visto finora… Bisogna solo attendere.