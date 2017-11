1k CONDIVISI Condividi Tweet

Bellissima notizia per il pubblico italiano: sono ufficialmente iniziate le riprese de L’Allieva 2, la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, e sta cominciando già a circolare qualche succulenta anticipazione…

Iniziate le riprese de l’Allieva 2: Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale avranno un nuovo co-protagonista

La data del primo ciak è lunedì 27 novembre 2017: gli attori sono tornati ai loro posti, così i registi, i cameramen, gli sceneggiatori e tutta la troupe. La seconda stagione era doverosa, data l’ottima accoglienza che ha ricevuto la serie tv coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy. A metà tra la love comedy e un misterioso giallo, la vicenda è tratta dai romanzi di Alessia Gazzola e narrano la vita di una specializzanda in medicina legale (Mastronardi), un po’ buffa e goffa (a tratti sembra ricordare Bridget Jones) ma al tempo stesso scaltra e con un’ottima capacità di ragionamento e deduzione.

I nuovi episodi prenderanno spunta dal quarto e quinto romanzo della saga della scrittrice, e si intitolano ‘Le ossa della principessa’ e ‘Una lunga estate crudele’. Ma come ritroveremo Alice? Sicuramente più grande – anche se ancora sognatrice e con la testa tra le nuvole, alle prese con il caos della sua vita lavorativa e sentimentali. Come ricordiamo, infatti, con il bel dottor Conforti (Guanciale) c’è un continuo lasciarsi e prendersi.

Ecco chi è l’affascinante new entry che sconvolgerà il precario equilibrio del personaggio interpretato dalla Mastronardi

A complicare questo difficile equilibrio, arriva anche il PM Sergio Einardi, la new entry di queste nuove riprese de l’Allieva 2: il personaggio sarà interpretato dall’affascinante Giorgio Marchesi, visto in celebri fiction come Un Posto Tranquillo, Una Grande Famiglia, Un Marito di Troppo e, di recente, Sorelle, al fianco di Anna Valle e Loretta Goggi. Che ve ne pare come scelta? Sarà una bel duo tra cui scegliere per la ‘povera’ Alice…!