Nella mattina di venerdì 29 settembre sono state interrotte le trasmissioni di Rai1 improvvisamente. Un “grave problema tecnico” ha stravolto i palinsesti dell’ammiraglia Rai. La causa è stato un disguido avvenuto nello studio di Saxa Rubra dove vengono trasmessi i programmi della mattina, quelli in diretta.

Il brusco blackout si è verificato intorno alle 10:40 nel corso di Storie italiane, la trasmissione condotta da Eleonora Daniele. Così invece della normale programmazione è andato in onda il contenitore degli archivi Dadada e Techetechetè.

Mentre sullo schermo campeggiava la scritta “Ci scusiamo per l’interruzione della normale programmazione dovuta a problemi tecnici”, da Viale Mazzini i tecnici non riuscivano a mandare in onda le regolari trasmissioni. Non si è trattato di un guasto da pochi minuti: neanche l’appuntamento successivo, quello con Elisa Isoardi e il suo Buono a sapersi, è andato in onda.

“Il presidente della commissione di Vigilanza Rai, Roberto Fico, chieda subito alla Rai una relazione dettagliata al parlamento sulle cause che hanno portato al black out di un’ora della regolare programmazione di Rai1, addirittura con un lungo periodo di nero”, ha scritto su Facebook il deputato del Pd Michele Anzaldi. Il segretario della commissione di Vigilanza ha poi chiesto “piena trasparenza”: “Non è possibile che la prima azienda di comunicazione del paese, pagata con i soldi degli italiani, abbia un atteggiamento reticente”.

Interrotte le trasmissioni di Rai1: le scuse di Andrea Fabiano

Antonella Clerici è stata più fortunata delle sue colleghe: La prova del cuoco è stato trasmesso regolarmente dopo il blocco dei programmi precedenti. Intanto, il direttore Andrea Fabiano si era scusato su Twitter con il pubblico. “Le mie e nostre scuse al pubblico di Rai1 e ai colleghi di Storie italiane e Buono a sapersi per l’interruzione e la mancata messa in onda”, ha scritto. Tra l’ironia generale e commenti sarcastici come: “In realtà gli studi sono stati occupati da commandos nordcoreani che alle 12 obbligheranno Bruno Vespa a leggere un comunicato di Kim Jong-un”.

Stiamo cercando di risolvere un grave problema tecnico che ha provocato l'interruzione della trasmissione di @RaiUno @storie_italiane — Andrea Fabiano (@AndreaFabiano) 29 settembre 2017

Le mie e nostre scuse al pubblico di @RaiUno e ai colleghi di @storie_italiane #Buonoasapersi per l'interruzione e la mancata messa in onda — Andrea Fabiano (@AndreaFabiano) 29 settembre 2017

La normale programmazione di @RaiUno riprenderà alle 11.45 con @Provadelcuoco — Andrea Fabiano (@AndreaFabiano) 29 settembre 2017

Stiamo risolvendo il problema tecnico che ha causato la temporanea interruzione delle trasmissioni di #Rai1.

Ora in onda @_Techetechete — Rai1 (@RaiUno) 29 settembre 2017