A poco più di una settimana dalla vittoria al GF ViP, ecco un’intervista a Daniele Bossari diversa dalle altre. A fargli le domande ci sono, infatti, Linus e Nicola Savino, dai microfoni di Radio DJ. In quest’occasione l’ex conduttore di MTV si è particolarmente aperto, rispondendo anche ad una ‘provocazione indiretta’ che il fratello di Albertino gli aveva fatto tempo fa.

L’intervista a Daniele Bossari di Linus e Nicola Savino: “La tua proposta di matrimonio è stata orribile”

Innanzitutto, da dov’è nata l’idea di prendere parte al reality? Come molti spettatori hanno potuto notare, il futuro marito della Lagerback ha un’indole molto riservata e discreta. Perché ha scelto di entrare nella casa più spiata del paese?

“Sono entrato al Gf Vip spinto da Franchino (Franco Tuzio, l’ex manager che è morto poco dopo l’inizio del reality). Per alcuni anni mi sono completamente isolato, sono arrivato a non uscire più di casa. Non mi riconoscevo più nella società”. La sua carriera parte dal celebre canale musicale dedicato ai giovani: il passaggio verso le reti nazionali ha cambiato qualcosa nella sua carriera. E forse le sue insicurezze sono partite proprio da lì:

“Mtv nasce come libertà totale, io andavo in onda ed ero me stesso. Quando fai il salto e diventi professionista con la tv generalista ecco che iniziano delle sovrastrutture, ci sono gli ascolti, c’è un feedback, è lì che nasce il conflitto anche con la gestione del successo”

Quando l’intervista a Daniele Bossari ha cominciato ad affrontare la vita privata del vincitore, è venuta fuori una sorta di provocazione indiretta da parte del ‘padrone di casa’ di Radio Dk. Linus,infatti, riferendosi alla celebre proposta di matrimonio a Filippa Lagerback, ammette: “Sono stato criticato perché ho detto che era una cosa orribile, e ne sono ancora convinto, è una cosa così privata, come è nata questa cosa? Quanto era proprio e quanto autoriale?

L’ex gieffino decide quindi di aprirsi e raccontare tutta la verità: “Tutto è nato in uno dei confessionali in cui mi ero lasciato sfuggire l’idea del matrimonio. Quello è l’unico momento che abbiamo per sfogarsi con qualcuno. Abbiamo anche il sostegno di alcuni psicologi per i momenti di difficolta, sempre naturalmente davanti alle telecamere. Probabilmente dopo aver dichiarato la mia volontà di sposarmi loro hanno sfruttato la cosa. Io pensavo a dove potermi sposare, come poterlo fare, era per me una cosa sacra. E io ho cavalcato l’onda, mai avrei pensato di fare quello che ho fatto in una situazione del genere. E’ stato un momento spontaneo, bello, l’opposto di quello che avrei pensato”

La sua vita insieme a Filippa dopo l’uscita dalla casa

Per quanto riguarda l’uscita della casa e l’attuale atmosfera tra lui e la futura moglie, il presentatore non può lamentarsi:”Ci siamo innamorati nuovamente, e questa settimana è stata molto divertente – e poi, entrando nel ‘privatissimo’, rivela – Mia figlia ha avuto la sensibilità di dire: “Io vengo in albergo con voi, ma solo se mi mettete in una camera differente“.