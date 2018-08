367 CONDIVISI Condividi Tweet

Pausa estiva ed attesa per i nuovi Palinsesti Rai 2018-2019: è in questo particolare periodo dell’anno che si colloca la nuova intervista a Francesca Fialdini, volto de La Vita in Diretta. Quest’anno le cronache rosa hanno ricamato molto sulla sua vita privata, così come su quella lavorativa.

Intervista a Francesca Fialdini: dalla vita sentimentale alla rivalità con Marco Liorni

Ai microfoni di Dipiù – settimanale diretto da Sandro Mayer – la bella presentatrice ha svelato alcuni di questi aspetti, inclusa la presunta rivalità con Marco Liorni. Ma partiamo dai sentimenti: “Nella mia vita ci sono tante cose belle – esordisce – Però mi manca l’amore. Quel grande amore che sogno da tempo ma che purtroppo non ho ancora incontrato”.

L’intervista a Francesca Fialdini arriva anche come risposta alle ‘accuse’ della D’Urso, che ha definito il terreno tra la bionda conduttrice ed il suo ‘rivale’ particolarmente infuocato. Insomma, è vero che con Liorni sono nemici dichiarati? Ecco la risposta: “Queste voci mi hanno fatto molto male. Sono voci cominciate a girare quando ancora eravamo in onda insieme e hanno condizionato, inevitabilmente, l’atmosfera in studio nelle mie ultime puntate con Marco. La verità, però, io e Marco l’abbiamo sempre saputa: ed è che tra di noi c’è sempre stato un ottimo rapporto. E gli faccio un enorme in bocca al lupo per la sua nuova avventura professionale, che andrà sicuramente benissimo: perché il pubblico lo ama”.

Per quanto riguarda invece il rapporto con ‘Carmelita’ d’Urso, regina di Pomeriggio 5, la sua opinione è chiara e diretta: “La concorrenza sa fare benissimo il suo lavoro, sa anche come e quanto esagerare nei limiti che uno si dà nel racconto che vuole fare. Noi, semplicemente, siamo un’altra cosa”.

Il suo collega con cui non vede l’ora di tornare a lavorare

Adesso però è il momento di riabbracciare un nuovo/vecchio compagno di studio: Tiberio Timperi, con cui in passato ha già presentato ‘Mezzogiorno in famiglia’: “È uno dei pochi veri amici che ho nel mondo dello spettacolo”. E durante la prossima edizione de La Vita In Diretta, sarà al suo fianco!