Il suo annuncio in diretta ha fatto emozionare migliaia di spettatori: l’inviata Rai si commuove per il bimbo salvato a Ischia dopo il terremoto. Si chiama Alessandra Barone ed è una giornalista del Tgr Campania. Subito dopo le scosse e i primi crolli, si è precipitata sull’isola per aggiornare il pubblico sul rinvenimento dei dispersi sotto le macerie.

Due bambini di 7 e 11 anni sono rimasti sepolti per oltre 13 ore. Il fratello più grande, Mattias, è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco, che hanno poi fatto sapere di aver raggiunto anche il fratello piccolo, Ciro.

Classe 1980, napoletana, giornalista professionista dal 2009, Alessandra Barone ha iniziato la carriera al Mattino. Fino all’autunno 2007 ha partecipato al programma di Canale 21 Campania Sport dedicato al mondo del calcio. Dopo aver lavorato al quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno, è tornata in televisione nel 2013 presso la Rai al Tgr Molise e successivamente al Tgr Campania.

“È una bellissima notizia”, ha annunciato con la voce rotta dalle lacrime. Il bambino era rimasto intrappolato sotto le macerie di una casa crollata a Casamicciola. Mentre continuano le operazioni di soccorso, si contano anche i primi morti: sono due donne, una colpita dai calcinacci di una chiesa, un’altra travolta dalle macerie della sua casa.

Sono ore terribili quelle trascorse dalle persone estratte vive dai soccorritori. Come reso noto dalla Protezione Civile, sono duemila gli sfollati a Casamicciola e altri 600 a Lacco Ameno. Se il problema resta la gestione del territorio (nella zona si contano 600 case abusive e 27 mila richieste di condono), l’ottimismo arriva dal gran cuore di chi ha prestato soccorso.

La scossa del quarto grado Richter ha avuto impatto anche sulla finale dei Tre di Denari a Reazione a catena. Nella parte finale della trasmissione, la notizia del sisma ha gelato tutti e ha sospeso per qualche minuto il programma.