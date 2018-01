1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono cominciati ufficialmente i preparativi per il super matrimonio di Bossari e Filippa Lagerback: i due piccioncini hanno festeggiato Natale e Capodanno più uniti ed innamorati che mai dopo l’avventura di lui del GF Vip. Di date ancora non se ne parla, però qualche informazione sul lieto evento sta cominciando a venir fuori…

Chi sono gli invitati al matrimonio di Bossari e Filippa Lagerback?

A pochi giorni dall’annuncio del nuovo incarico dell’ex gieffino vip ( sarà lui, infatti, a vestire i panni di opinionista all’Isola Dei Famosi, secondo un’indiscrezione) rilascia un’intervista al settimanale Eva 3000 in cui comincia a parlare di un orientativo mese di maggio per i fiori d’arancio. La location, invece, è ancora da decidere.

Quel che è certo finora è che la lista del matrimonio di Bossari e Filippa Lagerback sarà bella lunga, e la festa affollata e piena di amici. La domanda nasce spontanea: ci saranno anche i concorrenti del GF Vip con cui Daniele ha condiviso l’esperienza tv? La risposta l’ha data lui stesso:

“Penso di estendere l’invito a tutti. Sono legato in modi differenti con ciascuno delle persone con cui ho condiviso il mio percorso nella Casa. Sono tutti partecipi di questo passo che io e Filippa ci apprestiamo a fare”

D’altronde, dopo la sua vittoria, il suo ‘spirito’ è rimasto ancora un po’ nell’appartamento di Cinecittà. Ecco, infatti, la sua riflessione qualche giorno dopo essere uscito:

Quando la nostalgia della casa era ancora forte: le parole di Daniele Bossari

“Sapete cosa mi manca della “casa” in questo momento? – si legge sul suo profilo Instagram –Lo spazio temporale per pensare. Ho passato tre mesi rinchiuso in un limbo senza informazioni, senza libri, senza tv, senza web, senza radio, senza giornali. Una dimensione surreale altrimenti impossibile da esperire nella normale quotidianità. In quelle speciali condizioni avevo una percezione del tempo molto dilatata, che mi permetteva di riflettere a lungo sul mio passato e pormi domande sul futuro.

Nella “casa” mi sentivo protetto, a volte prigioniero, ma sempre libero di testa. Quando mi rendevo conto dell’assurdità di essere ripreso 24 ore al giorno, sorridevo, era una sensazione paradossale. Mi capitava di fissare l’occhio della telecamera a lungo, in silenzio, per poi scoppiare a ridere. Ogni volta mi chiedevo cosa arrivasse dei miei pensieri.”