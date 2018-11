0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ormai non è più un mistero la relazione nata da poco tra Irama e Giulia De Lellis. Il loro rapporto d’amore ha fatto molto discutere i fan sui social, soprattutto quelli affezionati all’ex di lei, Andrea Damante, che vorrebbero vedere i due ancora insieme. Il cantante e la modella, comunque, si faranno vedere presto in tv, ecco dove…

Amici Di Maria De Filippi: Irama e Giulia De Lellis ospiti della prima puntata

Irama e Giulia sembrano fare sul serio ed hanno intenzione di mostrarsi ufficialmente al pubblico molto presto. I due, infatti, saranno ospiti della prima puntata di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di un ritorno alle origini per Irama che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio tra i banchi della famosa scuola.

Queen Mary consegnerà il disco d’oro a Irama e, in quell’occasione, saluterà Giulia seduta tra il pubblico. Nonostante sia felice della loro relazione, la conduttrice dà al cantante un consiglio sulla carriera: “Complimenti. Mi raccomando vai avanti a scrivere perché sei bravo, non mollare mai“. Insomma, l’amore va bene ma senza trascurare il proprio percorso lavorativo.

Irama al prossimo Festival di Sanremo?

Il consiglio di Maria non sarà accantonato, anzi: Irama parteciperà come concorrente al Festival di Sanremo 2019 condotto da Claudio Baglioni (Sanremo Giovani, invece, sarà presentato dall’insolita coppia formata da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi). Le fan sono in delirio e contano i secondi che le separa dalla vista del loro cantante preferito sul palco dell’Ariston. Una bella soddisfazione per il pupillo di Maria De Filippi. Intanto entra in gioco Karina Cascella a difendere la relazione tra il ragazzo e la De Lellis dalle critiche del web: “Chi sparla su di loro non ha nulla da fare. A me piacciono molto“.