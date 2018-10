0 CONDIVISI Condividi Tweet

Spuntano news e aggiornamenti sull’Isola dei Famosi 2019: ad introdurre il discorso è Alessia Marcuzzi, che dopo la scorsa edizione sembrava essere in forse per la conduzione. Anche ai meno attenti non sarà sfuggito l’eclatante canna gate di Francesco Monte e tutte le polemiche che si sono scatenate…

Ebbene, nonostante critiche e messe in discussione, la bella bionda – ex attrice di Carabinieri e Tequila e Bonetti – sarà riconfermata al timone del reality ambientato in Honduras.

Non che la Marcuzzi avesse pensato di rinunciare all’Isola dei Famosi 2019: “Mai. Nemmeno quest’anno, anche se le difficoltà sono state parecchie – ha raccontato infatti alla redazione di Chi – Durante l’estate ho pensato che mi mancava L’Isola, con tutte le sofferenze che porta la sua gestione, ma rimane uno dei programmi più pop e affascinanti della nostra TV. Lì, su quello schermo, vedi davvero i personaggi famosi che cercano di cavarsela in un contesto suggestivo e straniante”.



Nessuna uscita di scena o pausa di riflessione insomma: dopo il nuovo incarico de Le Iene (e il saluto di Ilary Blasi, che quest’anno le ha passato il testimone) la presentatrice si prepara a riaffrontare un nuovo gruppo di naufraghi alle prese con prove di sopravvivenza e resistenza. Ma chi potrebbe esserci nel cast dell’Isola dei Famosi 2018? Innanzitutto il vincitore dell’ultima edizione del GF Vip, Alberto Mezzetti. E poi (dicono le primissime voci non confermate e decisamente ancora in forse) potremmo assistere ad un ritorno di Giucas Casella, il quale la scorsa stagione è stato colto da un malore e ha dovuto abbandonare lo show.

I concorrenti su cui si vocifera sono tre:

Altri nomi in lizza sono: Filippo Magnini, Ivan Gonzales e Giorgio Manetti. Niente di certo o confermato, solo qualche rumors e la dichiarazione della presentatrice – che coglie l’occasione, durante Le Iene, per mandare anche una bella frecciatina a Striscia La Notizia per i suoi servizi su Francesco Monte e il canna-gate…