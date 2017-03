1 CONDIVISI Condividi Tweet

Andrà in onda alle 21.10 di martedì 21 marzo l’ottavo appuntamento dell’Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 che tra alterne fortune tiene banco sull’ammiraglia Mediaset. I naufraghi “illustri” accusano sempre più fame e stanchezza. In questi giorni Simone Susinna prima e Samantha De Grenet poi hanno avuto malori ed è stato necessario l’intervento dei medici. Così, per risollevare il morale, la produzione ha preparato alcune novità per stasera.

Come rivelato dal sito web Il vicolo delle news, due ospiti speciali sbarcheranno in Honduras dopo gli arrivi di Imma Battaglia, Rocco Siffredi e Paola Barale. Se Raz Degan, Simone Susinna ed Eva Grimaldi sono già stati accontentati nelle settimane precedenti, Nancy Coppola, Malena, Giulio Base e Samantha De Grenet non hanno ancora visto nessuno a loro caro. Questa sera le sorprese riguardano proprio due di loro.

Isola dei Famosi, le sorprese del 21 marzo

Nancy Coppola, la cantante neomelodica e attrice finita nel tritacarne social per la sua forma fisica, potrà finalmente riabbracciare suo marito, pronto allo sbarco sull’isola. Promette invece di commuovere l’incontro preparato per Malena: la nuova musa di Rocco Siffredi potrà incontrare sua madre e provare a recuperare il loro rapporto. “Quando torno a casa non ho una famiglia che mi aspetta”, aveva confessato a Nancy. “A mia mamma non piace il mio lavoro, ma io non ho ucciso nessuno. Perché mi devo sentire così?”. Riuscirà l’operazione lacrime e cosce?