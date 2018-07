203 CONDIVISI Condividi Tweet

“Col senno del poi credo di aver sbagliato a tuffarmi con troppo entusiasmo in quell’esperienza – ha raccontato una Iva Zanicchi pentita della sua scelta di diventare europarlamentare – nel 2008, al posto di Mario Mantovani. Ecco lo sfogo della celebre presentatrice di Ok Il Prezzo è giusto:

Iva Zanicchi pentita della sua carriera politica e proiettatta verso un nuovo sogno

In un’accorata intervista al settimanale Oggi, l’Aqulia di Ligonchio si è guardata indietro e ha fatto una riflessione sul suo passato: “Per un’artista è sbagliatissimo mettersi a fare politica attiva”, ribadisce. Guardando alla situazione attuale – e accodandosi ad altri personaggi dello showbusiness italiano come Riccardo Scamarcio – ha espresso un forte apprezzamento per Salvini:

“L’ho conosciuto al Parlamento Europeo e posso testimoniare che ha una determinazione di ferro, sa come rivolgersi alle persone, ha capacità evidenti. Non l’ho votato, ma immagino che chi l’ha fatto sarà contento di vederlo così presente e sicuro”.

E dopo la Iva Zanicchi pentita della carriera politica, troviamo invece la sua versione più speranzosa e proiettata verso il suo futuro artistico: dopo aver preso il posto di Mara Venier in Tu Sì Que Vales, infatti, la cantante sogna di tornare in un luogo a lei molto caro…

Il sogno nel cassetto dell’Aquila di Ligonchio: un ritorno di fiamma a quasi 50 anni dalla sua performance di Zingara

“Mi piacerebbe tornare a Sanremo per chiudere alla grande la mia carriera nel mondo della musica. Sarebbe bello se Claudio Baglioni si mettesse una mano sul cuore: vorrei portare all’Ariston una canzone bellissima, l’ultimo brano scritto da Luis Bacalov. Non mi sono ancora mossa per farla ascoltare a Claudio, ma quando sarà il momento spero che abbia voglia di ascoltarla”.

Chissà se il direttore artistico accetterà la sua richiesta, tra un cambiamento e l’altro della nuova edizione del Festival Di Musica Italiana