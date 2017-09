39 CONDIVISI Condividi Tweet

Ivan Cattaneo e Elettra Lamborghini lasciano il Gf Vip. Due defezioni improvvise e misteriose si abbattono come un fulmine a ciel sereno sull’edizione 2017 del reality, al via lunedì 11 settembre in prima serata su Canale 5.

Sebbene tutti i partecipanti non siano stati ancora definiti, continuano ad esserci molti dubbi sui concorrenti che varcheranno la porta rossa.

Il cast completo del Grande Fratello Vip è stato parzialmente anticipato ma subisce continue variazioni. Certi sembrano essere in pochi. I sicuri sono Cristiano Malgioglio (che avrebbe accettato la proposta per via di un’improbabile querelle con Mariah Carey), Aida Yespica, Daniele Bossari, Giulia De Lellis, Marco Pradolin, Gianluca Impastato, Veronica Angeloni, Carmen Di Pietro, Luca Onestini, Serena Grandi, Stefano Sala, Jeremias e Cecilia Rodriguez. In dubbio restano invece Lorenzo Flaherty e la tronista Rosy Perrotta.

L’ultima new entry è Simona Izzo, che a quanto pare parteciperebbe per racimolare un ricco budget da donare ai nipoti. Ma soltanto quando Ilary Blasi griderà “vip” con lo stesso entusiasmo trasmesso nel 2016, si scopriranno le carte in tavola. Perché, almeno per il momento, sembra esserci qualche problema col cast della nuova edizione.

Ivan Cattaneo e Elettra Lamborghini lasciano il Gf Vip

Come rivelato da Chi, due concorrenti dati per certi avrebbero improvvisamente rinunciato. Il primo è Ivan Cattaneo: il cantante, padrino dei punk-rock e dei Polisex italiani, ha abbandonato il reality “per motivi legati agli spazi chiusi che gli creerebbero dei problemi”.

La seconda è la ricca ereditiera Elettra Miura Lamborghini. Su di lei il mistero si infittisce. La reginetta del trash tv, che ai reality non è certo nuova, ha fatto sapere che non varcherà la soglia della casa più spiata d’Italia. L’annuncio era già stato anticipato in una stories sul suo profilo Instagram. Però adesso in tanti si chiedono: chi non ha voluto Lamborghini e per quale motivo?