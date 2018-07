12 CONDIVISI Condividi Tweet

Ivana Mrazova a Ballando con le Stelle? L’attesa è ancora lunga, ma la Rai comincia a scaldare i motori per quanto riguarda la messa in onda dei palinsesti invernali. Oltre alla progettazione di Sanremo 2019, qualcuno sta già pensando alla prossima edizione del talent condotto da Milly Carlucci. Spuntano i primi nomi dei probabili partecipanti e tra questi c’è anche quello della modella ceca.

Ivana Mrazova a Ballando con le Stelle? Spetta a Milly Carlucci l’ultima parola

Secondo quanto riportato dal settimanale Spy, diretto da Alfonso Signorini, la fidanzata di Luca Onestini starebbe facendo carte false per entrare nel cast della prossima edizione di Ballando. La produzione dello show ancora non si pronuncia e si sa che l’ultima parola spetta a Milly Carlucci. Sappiamo bene che quest’ultima preferisce dare priorità a personaggi che non provengano dal mondo dei reality, mentre Ivana è reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip 2. Ci si domanda, allora, se la conduttrice sarà d’accordo o meno sulla partecipazione della modella al programma.

Tra gli altri, sembra che sarà presente anche Cicciolina a Ballando con le Stelle. Anche questa volta l’indiscrezione non è stata né confermata né smentita dalla conduttrice di Rai 1, ma la notizia, vera o no, già di per sé ha fatto scalpore dato il passato ‘artistico’ di Ilona Staller.

Ivana Mrazova e Luca Onestini presto sposi?

Se la modella ceca non riuscirà ad entrare nella rosa dei ballerini dello show di Rai 1 avrà sicuramente qualcuno che penserà a consolarla. Il compagno Luca Onestini, infatti, riesce sempre a far splendere il sorriso di Ivana. I due stanno insieme da quando sono usciti dalla casa del GF Vip 2 e da allora non si sono più lasciati. Secondo l’ex tronista, la coppia arriverà presto al matrimonio: “Io dico sempre una cosa: non bisogna fare il passo più lungo della gamba perché bisogna fare un passettino alla volta. Ma quello che è certo è che se le cose continueranno così come stanno andando è inevitabile che questo accada perché stiamo veramente bene“.