251 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo il terzo posto alla seconda stagione del Grande Fratello Vip, Ivana Mrazova condurrà 90 Special. La modella ceca, uno dei personaggi più amati dell’edizione 2017 del reality di Canale 5, sta vivendo un periodo davvero fortunato.

Come reso noto da Davide Maggio, sarà lei ad affiancare Nicola Savino e la comica Katia Follesa alla guida del nuovo programma di Italia 1. Uno show molto particolare, primo capitolo post Le Iene della nuova “era Mediaset” dell’ex presentatore di Rai 2.

90 Special sarà una grande celebrazione degli anni Novanta. Un vero e proprio viaggio (più Anima mia e I migliori anni che Matricole & Meteore) nel decennio che ha segnato le vite dei 30-40enni di oggi. Un format simile a 80-nostalgia, nel quale Savino sarà chiamato ad interagire con ospiti attraverso momenti di varietà e contributi cult.

Al suo fianco, questa coppia femminile piuttosto inedita. Se Follesa ha maturato diverse esperienze (l’ex metà artistica di Valeria Graci ha condotto Quanto manca?, Buona la prima e ora occupa il posto di Benedetta Parodi a Junior Bake Off Italia), Mrazova dovrà sfruttare al meglio questa nuova occasione.

Ivana Mrazova condurrà 90 Special con Savino

Ivana ha infatti esordito in tv nel 2012 come valletta di Gianni Morandi e Rocco Papaleo al Festival di Sanremo. Schiacciata nella morsa della coppia Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis, non riuscì ad imporsi. Tanto che dopo il festival disse di esser stata “messa da parte” e che “sul palco mi hanno fatto parlare a monosillabi”.

Da allora le sue esperienze televisive si sono ridotte all’osso, fino al successo di pubblico ottenuto con il GF Vip (e la news che Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme). Il suo sorriso e la sua simpatia spontanea non erano sfuggiti alla Gialappa’s Band e ora neanche ai piani alti di Mediaset. Lei intanto, sempre semplice e solare, non si scompone. E sulla sua pagina Instagram continua a postare scatti dolci e teneri come questo.

❤️❤️❤️ #amore Un post condiviso da Ivana Mrazova Official (@ivana_mrazova) in data: Dic 26, 2017 at 3:29 PST