96 CONDIVISI Condividi Tweet

Ivana Spagna dona una tensostruttura agli allevatori di Amatrice. La cantante ha deciso di intervenire in prima persona per tutte le persone che, dopo le scosse e il gelo della neve, rischiano di veder morire tutti i loro animali. La pop star si è rivolta a Sky per aiutare chi è rimasto sul territorio ma non ha più le strutture per mantenere i pascoli.

Grazie a Pio D’Emilia, inviato di Sky Tg24, Spagna ha donato una tensostruttura all’azienda Antonio Aureli che si trova nella frazione di Pinaco, ad Amatrice. “La situazione qui è gravissima”, ha raccontato la cantante ai microfoni del telegiornale. “Dobbiamo aiutare queste persone, tutti noi dobbiamo fare la nostra parte”. Al suo fianco anche Sergio Pirozzi, il sindaco della cittadina colpita dal sisma.

Ivana Spagna dona una tensostruttura agli allevatori di Amatrice: il video

“Ringrazio di cuore Ivana per quello che ha fatto”, ha dichiarato Pirozzi, “ma lei è una privata cittadina e con i propri soldi fa quello che vuole. Lei ha fatto una scelta di coscienza, ma serve l’aiuto concreto delle istituzioni”. Il primo cittadino si è augurato che questo gesto sia d’esempio per tutti: è proprio il caso di dirlo, gente come lui che sta sempre in piedi.