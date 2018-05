101 CONDIVISI Condividi Tweet

Ivana Trump a Ballando con le Stelle 2018 per la semifinale: è questo l’asso nella manica di Milly Carlucci per l’importante appuntamento di sabato 5 maggio. Dopo anni di “corteggiamento”, la conduttrice è finalmente riuscita a strappare il fatidico sì all’ex moglie del presidente Usa. L’imprenditrice e socialite di origini cecoslovacche si esibirà come “Ballerina per una notte” e avrà al suo fianco un partner non da meno: Rossano Rubicondi.

Ivana Trump a Ballando con le Stelle 2018

Ivana e Rossano stanno insieme da 19 anni. Lei, prima di sposare il modello italiano, aveva alle spalle tre diversi matrimoni, tra cui quello con Donald Trump, di cui ha voluto mantenere il cognome. Il matrimonio tra Donald e Ivana, da cui nacquero i tre figli Donald Jr., Ivanka e Eric Friederick, durò 25 anni, dal 1977 al 1992.

“Ho passato metà della mia vita con lei e senza di lei mi sento al 50%”, aveva raccontato Rubicondi ospite di Eleonora Daniele a Il Sabato Italiano (l’intervista è su RaiPlay). “È il mio punto di riferimento, nonostante i periodi di crisi siamo sempre rimasti molto vicini. Se oggi sono qui, è grazie a lei: mi ha aperto le porte del mondo, mettendo a mia disposizione la sua esperienza. Non l’ho mai tradita e non c’è mai stata una vera rottura: stiamo ancora insieme e voglio passare il resto della mia vita con lei”.

Ballando con le Stelle 2018: concorrenti in semifinale

La coppia affronterà un vero e proprio “tour de force” imparando in poche ore, una coreografia realizzata per loro, da eseguire durante la diretta del programma. Sandro Mayer sarà sempre chiamato ad assegnare un punteggio. Sperando vada meglio (non in termini di score) a quanto accaduto sabato scorso con Suor Cristina.

Le otto coppie di concorrenti che si sono qualificate per le semifinali sono Cesare Bocci e Alessandra Tripoli, Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, Giaro Giarratana e Lucrezia Lando, Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, Gessica Notaro e Stefano Oradei, Akash Kumar e Veera Kinnunen, Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale, Massimiliano Morra e Sara Di Vaira.