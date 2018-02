204 CONDIVISI Condividi Tweet

Succede ancora: i Jalisse esclusi da Sanremo 2018. Il duo veneto, autentica meteora che vinse il Festival nel 1997 con Fiumi di parole, ha provato nuovamente a tornare sul palco dell’Ariston. Ma il comitato artistico presieduto da Claudio Baglioni ha detto no.

Non una novità per i coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian. “Con questa volta siamo a quota 21”, ha spiegato la coppia al settimanale Oggi.

La lista dei 20 big in gara a Sanremo 2018 è piena di conferme ed esclusioni. Così come numerose novità sono arrivate dai duetti che andranno in scena su Rai 1 venerdì 9 febbraio. Per i Jalisse non c’è stato proprio nulla da fare. “È la ventunesima volta che proviamo a tornare a Sanremo dopo la vittoria del 1997 ma non ci vogliono”, ha raccontato Ricci

“Io sono ostinato”, ha aggiunto. Così, insieme alla moglie Alessandra, ha avuto un’idea per essere in qualche modo presenti nella città dei fiori dal 6 al 10 febbraio. “Non ci vogliono in concorso? E noi andiamo a Sanremo in bici, a promuovere la musica indipendente e il nostro programma radiofonico Localitour d’Autore… Lavoriamo all’estero, ci chiamano ovunque tranne che in Italia”.

Lo sfogo dei Jalisse esclusi da Sanremo 2018

Già nel 2017 il duo era stato fatto fuori non senza polemiche. “Ogni benedetto anno ci hanno detto: ‘Bella canzone, bel progetto, bella musica’. Poi nessuno chiama, e noi vediamo il Festival da casa”, avevano dichiarato contestando la direzione artistica di Carlo Conti. La causa sarebbe da individuare nei “poteri forti” dell’industria discografica italiana.

“Nel 1997 abbiamo vinto in maniera inaspettata, senza un produttore forte, e l’abbiamo pagata”. “Nel 1999 ho persino lavorato in una pizzeria”, aveva ammesso Fabio, aggiungendo: “La gente mi riconosceva e pensava che il locale fosse mio. Invece no: con Alessandra incinta di Angelica, la nostra prima figlia, lo facevo per portare a casa qualche lira”. A “salvarli” oggi è rimasto Localitour d’Autore, il loro format radiofonico dedicato ad artisti e artigiani della musica. Nella speranza di non incassare il no numero 22 nel 2019.