Mentre il suo ex cognato Francesco Monte esclama che “Per share si vende pure l’anima” e, come sappiamo, è stato costretto a lasciare il reality, si fa strada l’ipotesi di Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi. Il fratello minore di Belen e Cecilia potrebbe entrare e ‘colmare’ il vuoto del naufrago coinvolto del ‘canna-gate’?

Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi? L’ex gieffino corteggiato dalle reti Mediaset

Nonostante il suo gradimento all’interno del GF Vip abbia subito varie oscillazioni – tra il supporto e l’assoluta ostilità di fronte ad episodi all’interno della casa, come ad esempio le minacce a Daniele Bossari – il Rodriguez jr pare sia implicato in più di una trattativa con alcuni programmi Mediaset.

Nello specifico, si è parlato di una richiesta da parte del programma pomeridiano più famoso di Maria De Filippi: Uomini e Donne. Pare che la redazione del dating show lo volesse come tronista ma – al momento – nessuna replica o conferma. Oltre questo ‘corteggiamento’, Alfonso Signorini ha confermato che ci sarebbe anche un invito in sospeso per Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi.

Cos’avrà risposto l’esuberante ‘piccolo’ di casa Rodriguez?

Signorini gliel’ha chiesto direttamente: “Ma è vero che ti vogliono a tutti costi a L’Isola dei Famosi? C’è stata la richiesta formale?” E lui: “Ho sentito, no, no, ho detto di no a questa cosa che mi hanno chiesto. Magari la prossima, al prossimo anno“.

La risposta di Jeremias ed il nuovo equilibrio familiare del piccolo di casa Rodriguez di fronte all’invito dei due programmi. Cos’avrà in serbo per il suo futuro?

Un doppio no, quindi: prima Queen Mary e poi Mediaset e Magnolia. Cos’avrà in cantiere Jeremias per il suo futuro sul piccolo schermo? Al momento sembra semplicemente godersi l’atmosfera di famiglia, come mostra quest’allegra foto con le due sorelle, Cecilia e Belen, la fidanzata e il suo nuovo cognato/migliore amico, Ignacio Moser.