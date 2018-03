1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dovevamo vederlo all’Isola dei Famosi, dato che la redazione lo ha invitato, poi si è iniziato a vociferare su una possibile partecipazione al dating show più famoso di Maria De Filippi ma niente da fare: Jeremias Rodriguez fuori da Uomini e Donne. Il fratello di Cecilia e Belen sbotta sui social per il motivo della sua esclusione.

Jeremias Rodriguez fuori da Uomini e Donne: il motivo che ha portato alla sua esclusione dallo show

A lanciare la bomba è Chi, nel numero uscito in edicola mercoledì 14 Marzo 2018: il settimanale di Alfonso Signorini ha descritto il provino dell’ex gieffino vip come un’esperienza alquanto fallimentare, soprattutto per come si è concluso.

In particolare, sarebbe stata una richiesta a far desistere la produzione e a decretare Jeremias Rodriguez fuori da Uomini e Donne: il potenziale partecipante avrebbe, infatto, preteso di entrare nello studio di Queen Mary con una musica personale, non le solite canzoni di accompagnamento del programma.

Un dettaglio piccolo eppure una conseguenza grave: sarà vero? Il giovane Rodriguez nelle sue stories su Instagram parla con Ignacio Moser, fidanzato di Cecilia, e commenta: “Ma quante c…. dicono?! – per poi aggiungere – Buttate mer…, buttatene quanta ne volete…. Ora si? Spalle larghe. Continuate a parlare.”

Cosa sta facendo il fratello di Cecilia e Belen dopo il Grande Fratello Vip

Insomma, ancora nessuna conferma della presenza di Jeremias, solo un fugace avvistamento nei camerini e del backstage del programma di Maria De Filippi, che finora ha scelto di non esprimersi circa un eventuale invito ufficiale del fratello della showgirl argentina.

Nel frattempo, insieme alla sorella e al cognato – felicemente fidanzati e sempre più uniti – si diverte a girare l’Italia tra ospitate nei locali, serate di reggaeton e eventi sponsor. Dai suoi ultimi spostamenti pare che sia diretto a Napoli insieme a Cecilia!

(aggiornato al 16 marzo 2018)