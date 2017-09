293 CONDIVISI Condividi Tweet

Jeremias Rodriguez minaccia Daniele Bossari e al Grande Fratello Vip è costretta ad intervenire anche Filippa Lagerback. È successo tutto nel corso della puntata del reality show andata in onda su Canale5 il 25 settembre.

Serena Grandi è stata eliminata, Carmen Di Pietro e Bossari sono finiti in nomination. Ad accendere la miccia dello scontro è stato però Ignazio Moser, figlio del grande Francesco.

Nella serata in cui Simona Izzo al Grande Fratello Vip si è lasciata andare ad uno sfogo privato, gli altri concorrenti sembravano avere altro a cui pensare. In particolare il fratello di Belen e il marito di Filippa Lagerback. Bossari ha nominato Moser perché testimone di un episodio di becero maschilismo. Nel corso di un “gioco” notturno durante il quale il ciclista ha dato i voti alle prestazioni sotto le lenzuola delle sue conquiste, il conduttore non ci ha visto più.

Arrivato nel confessionale, Daniele ha spiegato – a sorpresa di tutti – che Ignazio “ha una libretto sul quale segna tutte le donne con cui ha avuto un rapporto e le classifica in base a delle stelline”. Moser non ha apprezzato questo “tradimento” ed è scoppiata la lite.

Jeremias Rodriguez minaccia Daniele Bossari: le sue parole

A quel punto è intervenuto Rodriguez. Una volta finita la diretta, Jeremias è tornato sulla questione alzando decisamente i toni. “Ha proprio la faccia da bastardo”, ha detto a Ignazio. “Non puoi capire come mi provocava. Faceva tutto il signore. Mi stava facendo uscire il demonio, che è quello che mi esce a me. Questa cosa la sistemo fuori”. “Dovevi vedere come mi ha provocato oggi”, ha poi aggiunto. “A me, te lo giuro, è venuta una voglia di dargli uno schiaffo che non puoi capire. Quello è una merda, quello è una persona di merda. Spero solo che se ne vada”.

Parole che hanno allarmato i fan di Bossari, che sui social hanno chiesto alla moglie di intervenire. Filippa ha fatto sapere di aver interpellato la produzione del programma per quella frase che suona alquanto minacciosa. Il video è disponibile qui.

ho avvertito la produzione — filippa lagerback (@filippala) 26 settembre 2017