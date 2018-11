10 CONDIVISI Condividi Tweet

L’ospitata di Jerry Calà a Domenica In ha rappresentato un momento molto delicato per Mara Venier: un confronto tra due ex che, come sempre, la presentatrice ha saputo gestire con la sua proverbiale professionalità. Ad un certo punto, però, il discorso è caduto sulla vita amorosa della sua ex dolce metà, e a quel punto una frecciatina – smorzata da un sorriso – le è scappata…

Jerry Calà a Domenica In preso in contropiede da Mara Venier: “Ammettilo che mi hai tradito”

“Mi hai tradito diciamo la verità”, ha esclamato la conduttrice (che nella puntata di domenica 11 novembre ha accolto anche le dichiarazioni di Asia Argento su Corona), e l’attore ha prontamente risposto, sdrammatizzando: “Dai, sfatiamo sto mito”. Una delle presunte ‘avventure’ che più di tutte ha influenzato il loro rapporto è stata quella con Marina Suma, collega di set di Calà nel film “Sapore di mare” del 1983. “In quel film ci sono scene che proprio non sopporto”, ha raccontato pochi mesi fa la presentatrice ricordando quella pellicola e soprattutto l’ipotetico flirt che, all’epoca, ha determinato la fine della loro relazione amorosa.

La Suma, commentando la gelosia della Venier ha dichiarato tempo fa: “Si è fissata con me, come se fossi stata io a creare problemi alla relazione ma in realtà è stato lui a corteggiarmi e tra di noi non è mai successo nulla perché all’epoca ero fidanzata”.

La fine dell’intervista dell’attore di Sapore di Mare e quel ricordo malinconico del regista scomparso

Dopo questo amaro momento amarcord, l’intervista di Jerry Calà a Domenica In prosegue senza intoppi, con la padrona di casa che lo elogia come padre e con l’attore che si ritrova malinconico a ricordare Carlo Vanzina, ringraziandolo per il modo in cui ha, a tutti gli effetti, lanciato la sua carriera nel mondo del piccolo e grande schermo.