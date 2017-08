15 CONDIVISI Condividi Tweet

Jillian Michaels minacciata ad Amalfi dall’equipaggio dello yacht che aveva noleggiato. È questo l’epilogo della vacanza italiana della star televisiva statunitense. Famosissima negli Usa per i suoi programmi di training e fitness e con un reality tutto suo su E!, Michaels ha raccontato la sua brutta esperienza con un lungo post di denuncia sul suo profilo Facebook.

L’attrice e star del web aveva affittato per 60mila dollari uno yacht per navigare lungo la splendida costiera amalfitana. Una bella cifra per un tour nel golfo di 12 giorni insieme alla figlia, altri familiari e amici. Ma quando è arrivata con tutta la famiglia, ha trovato un brutta sorpresa.

L’imbarcazione era “sporca e rotta” e l’equipaggio le ha chiesto più soldi (altri 6mila euro) per acquistare il carburante, a detta loro “esaurito a causa della mafia a Capri”. “Non aveva nemmeno l’acqua calda né l’aria condizionata quando non è all’ancora”, si legge nel suo post. “Niente wi-fi, elettricità parziale: insomma, è in totale rovina”. Tuttavia il peggior problema è stato un altro.

La personal trainer e i suoi ospiti sarebbero stati minacciati dall’equipaggio, “tanto da farci temere per la nostra sicurezza”. Jillian ha infatti girato un video, poi pubblicato da TMZ, per testimoniare quanto stava accadendo. Durante una discussione con una persona della ciurma, l’uomo ha cercato di stoppare le riprese. Non solo.

Jillian Michaels minacciata ad Amalfi

L’equipaggio si sarebbe addirittura rifiutato di portarla a terra, se il conto non fosse stato saldato. “Questa è una frode”, dice nel video. “È un’estorsione, ci tenete come ostaggi: queste immagini devono essere registrate e documentate”.

Sul web Michaels ha dichiarato che non si è sentita al sicuro e ha deciso di lasciare l’imbarcazione. Al momento ha deciso di proseguire la sua vacanza in un albergo con la famiglia. “Non capisco fino a che punto queste persone possano arrivare per come ho subito intimidazioni e minacce via email”, ha concluso. Insomma, una vacanza da incubo, come quella di Emma Marrone a Ibiza.