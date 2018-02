1 CONDIVISI Condividi Tweet

Jo Squillo pagata con i soldi dei poveri: è questa la durissima accusa mossa dal Pd di Trecate, nel novarese, nei confronti del sindaco di centrodestra Federico Binatti. Il primo cittadino del paese avrebbe monetizzato 500 pacchi alimentari destinati alle famiglie bisognose per finanziare la partecipazione di Jo Squillo, Johnson Righeira e Papa Winnie alla rassegna “Riso, Gorgonzola e Antichi Sapori”.

“La maggioranza, gli assessori ed il sindaco non si presentano”, ha denunciato su Facebook Marco Uboldi, consigliere Pd. Fino a lunedì 26 febbraio, data di approvazione del bilancio, l’amministrazione ha disertato il consiglio comunale.

La vicenda parte dall’aggiudicazione alla Markas di Bolzano dell’appalto per la mensa scolastica. Un affare da 9,1 milioni per 12 anni che includeva proprio i 500 pacchi alimentari all’anno da destinare ai bisognosi e 22 servizi di catering in occasione di eventi (cene, rinfreschi, aperitivi). Il sindaco, secondo l’opposizione, avrebbe monetizzato una parte di questi servizi. Tanto che nel 2017, soltanto 4 tra questi sono stati utilizzati.

Il vice sindaco Giorgio Capoccia sarebbe riuscito così a ottenere 11.600 euro: esattamente lo stesso importo dei cachet degli artisti chiamati alla Festa del Riso. Da qui l’istanza Pd depositata il 5 febbraio scorso ed il Consiglio comunale straordinario disertato, come testimoniato da Uboldi su Facebook.

Jo Squillo pagata con i soldi dei poveri: la sua replica

Jo Squillo, coinvolta suo malgrado nello scandalo, ha replicato a dir poco stizzita per quanto accaduto. “Con la vicenda di Trecate non centro nulla. Tutti conoscono il mio impegno e sanno che lavorare per il sociale è una mia priorità da sempre”, ha spiegato a La Stampa.

La cantante avrebbe accettato di partecipare all’evento “perché si trattava di un’iniziativa per promuovere le eccellenze del territorio”. “Sono oltre 30 anni che lavoro e da sempre ho cercato di avere la massima attenzione al sociale. Il 7 e l’8 marzo farò uno spettacolo in carcere a San Vittore sul tema della violenza contro le donne. Tutto mi sarei aspettata nella vita fuorché una cosa del genere”.