1.7k CONDIVISI Condividi Tweet

Johnny Dorelli torna in tv a Che tempo che fa, ospite di Fabio Fazio con la moglie Gloria Guida. Il grande entertainer, che compirà 81 anni il prossimo 20 febbraio, ha ripercorso le tappe della sua lunga carriera e ha anche accettato di cantare una brano al pianoforte.

La sua ultima apparizione in pubblico risaliva al 2007, dieci anni fa, quando aveva partecipato al Gran galà delle 50 edizioni dello Zecchino d’Oro cantando Lettera a Pinocchio.

L’eterno giovanotto del varietà, uno dei volti inconfondibili, per eleganza e simpatia, dello spettacolo italiano, ha accettato di mettersi al piano per dedicare una canzone alla sua Milano: Nostalgia de Milan di Alberto Rabagliati. “Nel mio studio c’è un pianoforte ma non lo tocco da 10 anni, è un miracolo che mi tremano le mani”, ha ammesso emozionato.

“Le canzoni sono una cosa molto seria”, ha poi raccontato Dorelli. “Sono stato sempre uno molto severo con me stesso, non mi piace di buttare via le cose. Ho avuto la fortuna di cantare tante belle cose, tante belle canzoni. Perché non canto più? Ormai sono canzoni passate, che non piacciono più. La canzone più bella? L’immensità è stato un grande successo”.

Johnny Dorelli torna in tv a Che tempo che fa

Attore, cantante, presentatore: Dorelli ha spiegato con stile e carisma perché non ha mai pensato di tornare a fare spettacolo. “Tra poco compirò 81 anni” e indicando il ginocchio, operato recentemente, “è anche per questo che abbiamo procrastinato per accettare questo invito”. Ora passa le giornate a casa: “La mattina mi alzo, mangio due yogurt, bevo una macedonia, e la giornata è finita. In realtà leggo anche i giornali. Per quattro ore”.

Commossa anche Gloria Guida, che ha spiegato: “Erano dieci anni che non si faceva vedere in video e mi sono emozionata. Sono felice, sono trentotto anni che siamo sposati, nel 1991 e nel 2001, matrimonio civile e religioso. Sono riuscito a farlo sposare anche in chiesa!”. L’intervista a Che tempo che fa è disponibile su RaiPlay.