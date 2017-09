1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono passati quasi tre mesi dalla è morto il celebre conduttore italiano, ma le polemiche sollevate dagli scatti hot della sua ex consorte pochi giorni dopo il lutto e (soprattutto) dalla sua assenza alla cerimonia funebre, , ancora non si esauriscono: la versione di Justine Mattera sul funerale di Paolo Limiti, tuttavia, è venuta fuori solo ora.

Justine Mattera sul funerale di Paolo Limiti e i giorni successivi al tremendo lutto

Cos’è successo davvero alla bella showgirl in quei tremendi giorni successivi alla scomparsa del mito dello spettacolo italiano? Ospite di Pomeriggio Cinque di Domenica Live, la sosia di Marylin Monroe ha deciso di raccontare a tutti come sono andati veramente i fatti:

“La gente fa presto a dire ‘C’eri’, ‘Non c’eri’, perché magari non vedono foto. Per me un funerale non è uno spettacolo, non sono andata lì a sfilare. Non mi sono messa accanto a Mara Venier, non ho fatto un selfie e allora non c’ero.”

Ricordiamo, infatti, che oltre al racconto di Justine Mattera sul funerale di Paolo Limiti, c’è anche la seccatissima testimonianza della Venier, particolarmente scandalizzata dalle

La verità dell’e moglie di Paolo Limiti: “Io c’ero, ma non ho preferito fare la passerella”

persone accorse alla cerimonia che si facevano autoscatti. Ma la bella soubrette continua: “Ero comunque con i miei figli prima in Sardegna, ho fatto tardi, non me la sono sentita di fare la passerella e andare davanti perché poi non me la sentivo neanche di parlare con nessuno, ognuno ha il diritto di vivere il lutto come meglio crede.“